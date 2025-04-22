Деньги уже закончились: господдержка, рассчитанная на год, полностью исчерпана уже перед Пасхой

Господдержка покупки новых и подержанных электромобилей и гибридных машин с внешней зарядкой была продлена летом прошлого года, при этом был расширен круг лиц, которые могут на нее претендовать. Изменения привели к тому, что электроавто с помощью государства стали раскупать так быстро, что государственное финансирование закончилось уже перед Пасхой.

Сейчас Министерство климата и энергетики подготовило поправки, предусматривающие выделение дополнительных средств на эту программу, чтобы она могла действовать до конца года, говорит директор департамента финансовых инструментов министерства Раймонд Кашс:

«Интерес выше в 4-5 раз, чем планировалось. Поэтому объем финансирования, который планировался в декабре на этот год, фактически исчерпан. Опираясь на эти данные, мы подсчитали, что на эту программу требуются еще примерно 11 миллионов евро, чтобы она успешно работала до конца этого года».

Главные изменения, внесенные в условия в прошлом году — введение поддержки для многодетных семей. Это 6750 евро на покупку нового пятиместного электро- или гибридного автомобиля. На семиместную машину поддержка составляет 9000 евро, в свою очередь, на подержанный электромобиль можно было получить от 5000 до 6750 евро. Президент Латвийской автомобильной ассоциации и депутат Сейма от «Объединенного списка» Андрис Кулбергс указывает на важность этого механизма:

«Мы видим, что на сегодняшний день поддержку на 1200 автомобилей получили именно многодетные семьи. Они оценили возможность сменить транспортное средство, и получить лучшее и более экологичное авто — три зайца убиты одним выстрелом».

Зафиксирован огромный скачок случаев регистрации гибридных машин с внешней зарядкой: если за первые три месяца 2024 года были зарегистрированы 108 таких авто, то в этом году — уже 480, что составляет треть от объема всего прошедшего года. Господдержка на приобретение новых гибридных машин была удвоена, теперь она составляет 4500 евро.

В сегменте электромобилей регистрация новых электроавто выросла на 12%, а подержанных — почти в три раза.

За последние пять лет произошло существенное техническое развитие индустрии электромобилей, а также значительно улучшилась сеть зарядных станций в Латвии и Европе.

Господдержкой для приобретения электромобиля воспользовался и Валдис Риксис, члены семьи которого купили даже четыре таких машины:

«Все, все были взяты с поддержкой, да. У меня тут сосед еще получил поддержку для многодетных семей – это были, кажется, пять тысяч или чуть больше. Он очень удовлетворен. В результате у него Hundai Ionic, машина 2019 года, в конце цена вышла около восьми тысяч. Не очень большой пробег. Считаю, что очень хорошо».

Сейчас господдержку можно получить, если машина приобретена у лицензированного продавца, у которого заключен договор. По мнению Риксиса, получение поддержки нужно облегчить, чтобы любое частное лицо могло само купить машину и получить финансирование без привлечения посредника.

Правительство может принять решение о продлении программы поддержки на приобретение электро- и гибридных автомобилей в конце апреля или начале мая.