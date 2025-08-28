«Деньги отнесёшь в камеру хранения»: как рижанам возвращали угнанные машины в 1970-х

Заявление в милицию

Живущие в XXI веке зачастую вряд ли могут объяснить, что такое телетайп, ведь существует Интернет. Но 46 лет назад подобные средства связи, представляющие собой электромеханическую печатную машину, используемую для передачи между двумя абонентами текстовых сообщений, были обычным способом передачи информации в системе МВД.

Текст, который пришел в адрес дежурного МВД Латвийской ССР по телетайпу, гласил следующее: «15.06.1979 года в 16 часов в городе Риге возле дома № 37 по улице Революцияс была угнана автомашина марки «ВАЗ-2101", регистрационный номер 42-14 ЛТА, красного цвета, принадлежащая г-ну В.».

Подобные ориентировки были уже не редкостью в те времена, после того, как на полную мощность заработал автозавод в городе Тольятти и на улицах латвийских городов стало появляться все больше «жигулей» различных модификаций. И наличие автомобиля в семье уже перестало быть чем-то необычным. А попутно автовладельцам приходилось решать проблемы технического обслуживания и ремонта своих малолитражек, так как запчастей было не достать.

Но на этот раз машину вовсе не собирались разбирать на запчасти либо нелегально перепродавать богатым покупателям из республик Закавказья. Злоумышленники решили стрясти деньги непосредственно с хозяина.

Через несколько дней в УВД Пролетарского района города Риги обратился г-н Август Д. со следующим заявлением: «Я в 1978 году приобрел автомашину «ВАЗ-21011» 42-14 ЛТА. В том же году я дал доверенность на пользования ею В. 18 июня с. г., когда я вернулся домой, жена сообщила мне, что кто-то звонил по телефону и спрашивал меня. Голос был мужской, негромкий, говорили по-латышски. В 20 часов снова раздался телефонный звонок, я поднял трубку и услышал: «Август Д.?» Услышав утвердительный ответ, мужчина объяснил, что моя машина угнана и это звонят из ГАИ. Я попросил звонившего представиться, но внятного ответа так и не получил, и мой собеседник положил трубку. Через полчаса снова зазвонил телефон, и тот же голос вновь осведомился: «Жигули» 42-14 ваши?» Я ответил, что да. И тогда говоривший со мной заявил: «Если хотите получить их обратно, то готовьте выкуп в 2 тысячи рублей». Думая, что меня разыгрывает кто-либо из друзей, я спросил, где и когда хотят получить деньги. Мне ответили, что известят дополнительно. Все еще думая, что это шутка, я спросил: «Это что, детектив?» - «Да, детектив», - ответил незнакомец и повесил трубку...»

Речь шла о тех самых «жигулях», об угоне которых сообщала телетайпограмма. По всей видимости, в машине находилась сервисная книжка на имя Д. И по ней злоумышленник узнал его адрес и номер домашнего телефона.

Что-то новенькое

Угон машины в те времена не был таким уж редким явлением, тем более что дверь тех же «жигулей» можно было открыть обычной школьной металлической линейкой, а после нехитрых манипуляций с замком зажигания завести двигатель. Но вот шантаж автоугонщики не практиковали.

Звонки возобновились спустя три дня. Судя по голосу в телефонной трубке, каждый раз звонил один и тот же мужчина - обычно в вечернее время, когда хозяин угнанной малолитражки приходил с работы. Следуя советам сотрудников уголовного розыска, потерпевший вел с шантажистом долгие переговоры, требуя дать время на сбор денег.

В те времена в распоряжении оперативников не было соответствующей техники, чтобы запеленговать место, откуда шантажист выходил на связь. Тем более что он всякий раз использовал разные телефонные автоматы. А у них время разговора было ограничено четырьмя минутами. И чтобы возобновить разговор, надо было вновь установить в прорезь двухкопеечную монету и набрать номер.

Тем временем изучались сводки об угонах за последний год по всей территории Латвии. Оперативники обратили внимание на два подозрительных случая. Машины были угнаны одна в апреле, другая - в мае 1979 года, и обе одинаковым способом: от магазинов, в течение 10 минут, когда хозяева пошли за покупками. Хозяин одной машины сообщил в милицию, что его «жигули» нашлись.

Второй автомобиль обнаружили в лесу под Ригой в разобранном виде. Владельцев малолитражек вызвали для беседы. И, как оказалось, они тоже стали жертвами шантажиста. Более того, один из них, машина которого якобы нашлась, отнес требуемую сумму в указанное вымогателем место. Ни один, ни второй о фактах вымогательства в милицию не сообщили.

Первому помешала трусость, а второму - непростительное легкомыслие. Круто поговорив с преступником по телефону и отказавшись от всяких переговоров на эту тему, он, как ни странно, «забыл» набрать номер 02. За что и поплатился: его «жигули» вымогатель бросил в лесу, сняв с них деталей на сумму более тысячи рублей.

Деньги отнесёшь в камеру хранения

Наконец, жертва заявила, что требуемые 2 тысячи рублей собраны. И тогда шантажист сообщил, что деньги в указанный час надо положить в автоматическую камеру хранения на железнодорожном вокзале в ячейку номер 158. Затем он продиктовал код открытия двери. «Да, имей в виду, чтобы было ровно две тысячи, - заявил вымогатель. - Только тогда получишь обратно свою машину, которая будет находиться на стоянке на Привокзальной площади».

Августа Д. взяли под плотное наблюдение, пока он направлялся к камере хранения, держа в руке старомодный саквояж, в котором находились деньги. Вскоре оперативник, предупрежденный своими коллегами условным знаком, нашел предполагаемого преступника. Худощавый темноволосый парень, стоящий на троллейбусной остановке, нервно протирал солнцезащитные очки, нетерпеливо поглядывая на привокзальные часы.

«Он или не он?» - напряженно думали все участники опергруппы, участвующие в задержании. Но все выяснилось буквально через десять минут.

Наконец появился Д. Он сразу увидел свою машину и, открыв дверцу, долго не вылезал из салона. В конце концов он захлопнул дверцу и направился к вокзалу, но, потоптавшись у камер хранения, почему-то не положил деньги, а отправился назад. «Ключа зажигания в машине нет», - растерянно шепнул он, проходя мимо руководителя группы. «Все равно. Кладите», - почти не разжимая губ, ответил главный.

И вот деньги в камере. Так и есть, тот самый парень направился к камерам хранения. За ним внимательно следили, определяя, нет ли у него сообщников. Похоже, он был один. Но, может быть, это подставное лицо. Но нет, вынув саквояж, парень отошел в сторону и принялся рассовывать деньги по карманам. Руководитель группы подал условный знак. Уже через минуту вымогателя задержали. Он услышал: «Спокойно, это милиция...»

Эти слова и поставили точку в преступной деятельности 23-летнего слесаря одного из рижских автотранспортных предприятия Зигмунта Ш. Следствие доказало его причастность к трем преступным эпизодам. Сообщников у него не было. Он действовал в одиночку, не желая ни с кем делиться своей «фирменной наработкой". В итоге за угоны автомобилей и вымогательство приговором Коллегии по уголовным делам Верховного суда Латвийской ССР он был осужден к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.





Александр ВАЛЬТЕР