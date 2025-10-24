Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Денег на всё не хватит: Чакша призвала общество понять этот факт (1)

Редакция PRESS 24 октября, 2025 16:20

1 комментариев

Государственный бюджет снова не сможет покрыть все расходы, поэтому министерствам придётся искать возможности для экономии, заявила председатель бюджетной комиссии Сейма Анда Чакша. По её словам, в 2026 году внутренний долг Латвии достигнет 49% ВВП при максимально допустимом уровне в 60%.

Чакша подчеркнула, что приоритеты бюджета по-прежнему связаны с вопросами безопасности. Однако, отметила она, безопасность — это не только оборона и защита от внешних угроз. «Поэтому в бюджете предусмотрен значительный социальный пакет: особое внимание уделено поддержке семей и детей, а также индексации пенсий пожилых людей», — пояснила политик.

Депутат призвала и общество, и коллег-политиков осознать, что финансовых ресурсов недостаточно, чтобы удовлетворить все существующие потребности.

По её словам, важно не только сокращать расходы, но и развивать экономику, чтобы увеличивать доходы государства. Поэтому при составлении базовой части бюджета министерствам экономики и иностранных дел задают конкретные вопросы: какие шаги они предпринимают для расширения экспорта и привлечения инвестиций, чтобы не просто экономить, а, возможно, удвоить объём экономики?

Чакша также подтвердила, что в 2026 году уровень внутреннего долга вырастет до 49% ВВП. «Да, потолок установлен на уровне 60%, но даже 49% — это уже очень много, — отметила она. — Поэтому мы обязаны максимально эффективно выполнять основные функции государства и заботиться о финансовой стабильности. Это как воздух: если её не будет, ухудшатся кредитные рейтинги, вырастут процентные ставки и подорожает обслуживание внешнего долга».

Обновлено: 20:20 24.10.2025
«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам (1)

20:22

1 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения (1)

20:21

1 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат (1)

20:20

1 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа (1)

Азбука здоровья 19:03

1 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте (1)

18:39

1 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему? (1)

18:38

1 комментариев

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев (1)

Новости Латвии 18:38

1 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

