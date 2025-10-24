Чакша подчеркнула, что приоритеты бюджета по-прежнему связаны с вопросами безопасности. Однако, отметила она, безопасность — это не только оборона и защита от внешних угроз. «Поэтому в бюджете предусмотрен значительный социальный пакет: особое внимание уделено поддержке семей и детей, а также индексации пенсий пожилых людей», — пояснила политик.

Депутат призвала и общество, и коллег-политиков осознать, что финансовых ресурсов недостаточно, чтобы удовлетворить все существующие потребности.

По её словам, важно не только сокращать расходы, но и развивать экономику, чтобы увеличивать доходы государства. Поэтому при составлении базовой части бюджета министерствам экономики и иностранных дел задают конкретные вопросы: какие шаги они предпринимают для расширения экспорта и привлечения инвестиций, чтобы не просто экономить, а, возможно, удвоить объём экономики?

Чакша также подтвердила, что в 2026 году уровень внутреннего долга вырастет до 49% ВВП. «Да, потолок установлен на уровне 60%, но даже 49% — это уже очень много, — отметила она. — Поэтому мы обязаны максимально эффективно выполнять основные функции государства и заботиться о финансовой стабильности. Это как воздух: если её не будет, ухудшатся кредитные рейтинги, вырастут процентные ставки и подорожает обслуживание внешнего долга».