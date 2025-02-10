Дело пахнет плохо: рыбный завод под Салдусом закрыли из-за запаха

Десятого февраля VVD постановила, что оборудование на заводе должно быть остановлено. Ситуация не менялась годами, подчеркивает служба:

«Уже несколько лет после выдачи разрешения поступали жалобы на плохие запахи, вызванные деятельностью компании. VVD провела ряд проверок и вынесла постановления, указав перечень необходимых мер и сроки, в течение которых предприятие должно устранить констатированные нарушения.

Несмотря на то, что SIA Reneta была дана возможность внести улучшения, и предприятие получило многочисленные указания, проблемы с выделением запахов продолжались, и предприятие безуспешно пыталось разрешить ситуацию», — поясняет директор Юго-западного регионального управления VVD Хардийс Вербелис.

Второго мая прошлого года служба уже выпустила предостережение о возможной приостановке деятельности завода, но SIA Reneta в отведенный срок (до 4 февраля 2025 года) не устранило нарушения и несоответствия.

Теперь предприятию запрещено вести любую деятельность, связанную с источниками зловония, ему ограничен доступ к технологическому оборудованию и помещениям, ведущим к оборудованию. Это сделано, чтобы гарантировать соблюдение запрета. Возобновить работу завод сможет лишь после того, как будут устранены все нарушения, а VVD выдаст положительное заключение о соответствии деятельности SIA Reneta требованиям нормативных актов. Фактический простой оборудования продлится 30 дней с момента объявлений решения службы. Оно предусматривает также вывоз отходов и прекращение работы цехов.

Служба окружающей среды поясняет, что с 2020 года выдала компании пять предупреждений, одно предупреждение, что последуют принудительные меры, и последнее — о том, что работу придется остановить. Из года в год VVD получала все больше жалоб на SIA Reneta, хотя число подтвержденных жалоб оставалось низким.