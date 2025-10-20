Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Дела обороны отданы Министерствам финансов и экономики: Литва

© LETA 20 октября, 2025 18:50

Мир 0 комментариев

После встречи с министром обороны Довиле Шакалене премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила, что поручила министерствам финансов и экономики и инноваций курировать оборонную промышленность. «У нас были рабочие разговоры, мы просто расстались с министром, это была последняя капля, переполнившая чашу», — заявила премьер-министр журналистам в понедельник.

«Поэтому я передала решение о передаче оборонной промышленности в ведение Министерства экономики и инноваций и Министерства финансов. Отныне эти министерства будут управлять этой сферой», — заявила премьер-министр.

По ее утверждению, в скорейшее время должен появиться соответствующей указ. 

Ругинене заявила, что ценит открытость и будет требовать от каждого министра «открытости и ответственного подхода».

«Мне бы очень хотелось решить все возникшие вопросы сообща, сообща, а не через публичную плоскость. Очень жаль, что, приложив огромные усилия по укреплению обороны, мы в итоге столкнулись с такой информационной войной между собой», — заявила глава правительства. По словам Ругинене, в понедельник они с Шакалене «много беседовали», и ее доверие к министру пошатнулось.

«У меня много вопросов, мне потребуется больше времени, чтобы на них ответить. Не только по поводу организации мероприятия, на котором была представлена ​​ложная информация, но и по другим вопросам», — сказала премьер-министр.

«Доверие определенно подорвано, но давайте дождемся ответов», — добавила она. Ругинене заявила, что у нее есть вопросы по поводу связей министра с оборонной промышленностью. Шакалене перед последними выборами в Сейм поддержали представители оборонной промышленности, предприятия которой участвуют в закупках Министерства обороны.

«Я, конечно, жду определенных ответов, и министру были заданы вопросы, на которые она должна будет ответить в течение определенного периода времени, и я думаю, что именно тогда придут мои выводы», — сказала глава правительства.

«Не через месяц, не через два, я надеюсь получить ответы на этой неделе», — сказала она.

По словам Ругинене, вопросы к Шакалене касаются как коммуникации по бюджету, так и организации работы в оборонном ведомстве.

«Я умею принимать решения, даже самые сложные, и я это не раз демонстрировала. Я буду требовать от каждого министра ответственного подхода к своей работе», — заявила премьер-министр.

Она добавила, что ей известно об определенной напряженности в министерстве, и что это «еще один файл», по которому Шакалене придется дать ответы.

Как сообщало BNS, премьер-министр и лидер Социал-демократической партии были возмущены действиями Министерства обороны на прошлой неделе после того, как в министерстве состоялась неофициальная презентация оборонного бюджета на следующий год лидерам общественного мнения, после чего в социальных сетях было заявлено, что правительство не выполняет свое обещание выделить 5% валового внутреннего продукта (ВВП) на финансирование системы обороны.

Между тем, в госбюджете следующего года на оборону предлагается выделить 5,38% ВВП. Министр утверждает, что этого бюджета достаточно для выполнения основных обязательств, хотя запрошено несколько больше средств.

Лидер ЛСДП назвал презентацию «странным жанром», а премьер-министр Ругинене – саботажем и недоразумением. Она заявила, что не допустит политиканства в такой важной сфере, как оборона, и призвала политиков «перестать думать только о себе» и о рейтингах.

Сама Шакалене рассказала, что о такой презентации в министерстве она узнала от Синкявичюса. И Синкявичюс, и премьер-министр заявляют, что не верят в то, что министр не знала об этой презентации.

«Министр стоит на своей позиции, я думаю, это ее оборонительная позиция», — заявила Ругинене.

Глава правительства заявил, что будут организованы регулярные межведомственные встречи по вопросам обороны.

«Необходимо межведомственное взаимодействие, я буду этого требовать и просить, чтобы правительство работало не разрозненно, каждое министерство само по себе, а чтобы была командная работа», — заявил премьер-министр. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 1 час назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 2 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 2 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать