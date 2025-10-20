Дела обороны отданы Министерствам финансов и экономики: Литва

«Поэтому я передала решение о передаче оборонной промышленности в ведение Министерства экономики и инноваций и Министерства финансов. Отныне эти министерства будут управлять этой сферой», — заявила премьер-министр.

По ее утверждению, в скорейшее время должен появиться соответствующей указ.

Ругинене заявила, что ценит открытость и будет требовать от каждого министра «открытости и ответственного подхода».

«Мне бы очень хотелось решить все возникшие вопросы сообща, сообща, а не через публичную плоскость. Очень жаль, что, приложив огромные усилия по укреплению обороны, мы в итоге столкнулись с такой информационной войной между собой», — заявила глава правительства. По словам Ругинене, в понедельник они с Шакалене «много беседовали», и ее доверие к министру пошатнулось.

«У меня много вопросов, мне потребуется больше времени, чтобы на них ответить. Не только по поводу организации мероприятия, на котором была представлена ​​ложная информация, но и по другим вопросам», — сказала премьер-министр.

«Доверие определенно подорвано, но давайте дождемся ответов», — добавила она. Ругинене заявила, что у нее есть вопросы по поводу связей министра с оборонной промышленностью. Шакалене перед последними выборами в Сейм поддержали представители оборонной промышленности, предприятия которой участвуют в закупках Министерства обороны.

«Я, конечно, жду определенных ответов, и министру были заданы вопросы, на которые она должна будет ответить в течение определенного периода времени, и я думаю, что именно тогда придут мои выводы», — сказала глава правительства.

«Не через месяц, не через два, я надеюсь получить ответы на этой неделе», — сказала она.

По словам Ругинене, вопросы к Шакалене касаются как коммуникации по бюджету, так и организации работы в оборонном ведомстве.

«Я умею принимать решения, даже самые сложные, и я это не раз демонстрировала. Я буду требовать от каждого министра ответственного подхода к своей работе», — заявила премьер-министр.

Она добавила, что ей известно об определенной напряженности в министерстве, и что это «еще один файл», по которому Шакалене придется дать ответы.

Как сообщало BNS, премьер-министр и лидер Социал-демократической партии были возмущены действиями Министерства обороны на прошлой неделе после того, как в министерстве состоялась неофициальная презентация оборонного бюджета на следующий год лидерам общественного мнения, после чего в социальных сетях было заявлено, что правительство не выполняет свое обещание выделить 5% валового внутреннего продукта (ВВП) на финансирование системы обороны.

Между тем, в госбюджете следующего года на оборону предлагается выделить 5,38% ВВП. Министр утверждает, что этого бюджета достаточно для выполнения основных обязательств, хотя запрошено несколько больше средств.

Лидер ЛСДП назвал презентацию «странным жанром», а премьер-министр Ругинене – саботажем и недоразумением. Она заявила, что не допустит политиканства в такой важной сфере, как оборона, и призвала политиков «перестать думать только о себе» и о рейтингах.

Сама Шакалене рассказала, что о такой презентации в министерстве она узнала от Синкявичюса. И Синкявичюс, и премьер-министр заявляют, что не верят в то, что министр не знала об этой презентации.

«Министр стоит на своей позиции, я думаю, это ее оборонительная позиция», — заявила Ругинене.

Глава правительства заявил, что будут организованы регулярные межведомственные встречи по вопросам обороны.

«Необходимо межведомственное взаимодействие, я буду этого требовать и просить, чтобы правительство работало не разрозненно, каждое министерство само по себе, а чтобы была командная работа», — заявил премьер-министр.