Декан — о студентах из третьих стран: всех, кто не ходит на занятия, депортировать!

Цели у этих людей разные, говорит профессор, но если цель состоит в том, чтобы не учиться и не посещать лекции, как бывает во многих случаях, то таких "студентов" надо попросту депортировать. "И все! Ничего, что они оплачивают счета за учебу".

Эти люди должны понимать, каковы последствия их поступков, об этом их нужно информировать заранее, считает Пекша. По его мнению, единый критерий приема был бы целесообразным, чтобы вуз принимал таких студентов, которые хотят учиться и получать образование, заполняя нишу в конкретных отраслях".