Даже вода прогрелась: в Латвию вернулось тепло

На востоке страны местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Самым солнечным день будет на западе Латвии.

В Риге в течение дня облачность уменьшится, осадков не ожидается, а воздух прогреется до +24 градусов.

С возвращением тёплой летней погоды температура воды в местах для купания немного повысилась, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) и местных самоуправлений.

Утром в четверг температура воды в Даугаве, Лиелупе и Венте составляет 17..19 градусов, в Айвиексте и Салаце колеблется около 17 градусов, а в Гауе вода на градус холоднее.

В большинстве других рек, а также в большинстве озер температура воды составляет 16..18 градусов.

По данным Латвийской комиссии по охране морского и прибрежного побережья, температура моря на побережье Латвии составляет 16..18 градусов, в Лиепайском порту — 19 градусов, однако по замерам Юрмальской пляжно-спасательной службы, в Булдури вода в среду вечером остыла до 12 градусов.

Уровень воды в реках в основном ниже, чем летом, местами он продолжает снижаться, местами несколько повышается.

В ближайшие дни вода станет на несколько градусов теплее.