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Даже у нас: на 42% снизилась на прошлой неделе цена на электроэнергию

© LETA 25 июня, 2025 17:39

Новости Латвии 0 комментариев

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве на прошлой неделе снизилась на 42% — до 36,52 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщили представители AS Latvenergo.

В Эстонии средняя рыночная цена электроэнергии снизилась на 58% до 30,14 евро за МВт·ч.

Цена системы Nord Pool снизилась на 37% и составила 18,53 евро за МВт·ч.

Средняя цена на электроэнергию в Германии составила 71,82 евро за МВт·ч, а в Польше — 75,48 евро за МВт·ч.

Снижение цен на электроэнергию в странах Балтии было обусловлено ростом развития ветровых электростанций на 27%, а также ростом общего импорта энергии в страны Балтии на 9%, в том числе из Финляндии в 2,2 раза.

На более высокий поток энергии из Финляндии повлияло возобновление работы межгосударственного соединения Estlink 2 20 июня, которое было недоступно с 25 декабря 2024 года из-за аварии.

В странах Северной Европы оптовые цены на электроэнергию снизились из-за роста производства ветровой и солнечной энергии, где производство ветровой энергии увеличилось на 39%, а солнечной энергии — на 11%.

Потребление электроэнергии в регионе Норд-Пул составило 6490 гигаватт-часов (ГВт-ч), а объемы производства электроэнергии — 7195 ГВт-ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло незначительно и составило 449 ГВт·ч. В Латвии объем потребления электроэнергии оказался на 1% выше, чем неделей ранее — 113 ГВт·ч. В Эстонии потребление выросло на 4% — до 137 ГВт·ч. В Литве было потреблено 199 ГВт·ч электроэнергии, что на 2% меньше, чем на предыдущей неделе.

Производство электроэнергии в странах Балтии не изменилось и составило 392 ГВт·ч. В Латвии производство электроэнергии было на 15% ниже, чем на предыдущей неделе, и составило 93 ГВт·ч. Между тем, в Эстонии производство снизилось на 4%, и было произведено 92 ГВт·ч. В Литве производство электроэнергии выросло на 10% до 207 ГВт·ч.

На прошлой неделе объем производства по сравнению с потреблением в Латвии составил 82%, в Эстонии — 67%, а в Литве — в два раза больше. Страны Балтии произвели 87% потребляемой в регионе электроэнергии.
 

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