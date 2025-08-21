Даже Лувр переполнен: парижане борются с чрезмерным туризмом

Магазины для жителей исчезают вместе с дружелюбной атмосферой, говорит он. На их месте появились толпы людей, делающих селфи, магазины, торгующие туристическими безделушками, и кафе, столики которых заполнили узкие мощеные улочки, поскольку чрезмерный туризм берет свое.

Баруану надоело. Он выставил квартиру на продажу после того, как местные улицы были объявлены пешеходными, чтобы вместить растущее число посетителей.

"Я сказал себе, что у меня нет другого выбора, кроме как уехать. У меня инвалидность, и тебе приходится вызывать такси с утра до вечера", — рассказал он агентству Associated Press.

Чрезмерный туризм в европейских городах

Европейские города — от Венеции до Барселоны и Амстердама — с трудом справляются с наплывом туристов.

Жители одного из самых популярных туристических кварталов Парижа теперь выступают против. Черный баннер на английском языке, натянутый между двумя балконами на Монмартре, гласит: "За открыткой: местные жители, с которыми плохо обращается мэр". Другой, на французском: "Жители Монмартра сопротивляются".

На вершине холма, где базилика Сакре-Кер венчает городской горизонт, жители сетуют на то, что они называют "диснеизацией" некогда богемного уголка Парижа. В базилике говорят, что теперь она привлекает до 11 миллионов человек в год, что даже больше, чем Эйфелева башня, а повседневная жизнь в этом районе была поглощена тук-туками, экскурсионными группами, очередями сфотографироваться и краткосрочной арендой.

"Теперь здесь вообще нет магазинов, нет продуктовых лавок, поэтому все приходится заказывать с доставкой на дом", — говорит 56-летний Баруан, член группы протеста жителей под названием Vivre a Montmartre, то есть "Жить на Монмартре".

Беспорядки перекликаются с напряженностью в музее Лувр, где в июне сотрудники устроили короткую забастовку из-за переполненности залов, нехватки персонала и ухудшения условий работы. В 2024 году Лувр посетили 8,7 миллиона человек, что более чем в два раза превышает количество посетителей, на которое рассчитана его инфраструктура.

Открытка под давлением

Париж, город с населением чуть более 2 миллионов человек, если считать его разросшиеся пригороды, в 2024 году принял 48,7 миллиона туристов, что на 2% больше, чем в предыдущем году.

Сакре-Кер, самый посещаемый памятник Франции в 2024 году, и окружающий его район Монмартр превратились в то, что некоторые местные жители называют тематическим парком под открытым небом.

Местные магазины — мясные лавки, пекарни и бакалейные лавки — исчезли, их заменили киоски с мороженым, продавцы чая и сувенирных футболок.

Власти Парижа не ответили на просьбу о комментарии.

В солнечный вторник на этой неделе посетители, похоже, в основном наслаждались заполненными улицами.

"В основном весь Париж был полным жизни, — сказал американский турист Адам Дэвидсон. — Приехав из Вашингтона, округ Колумбия, еще одного оживленного города, я бы сказал, что здесь жизнь кипит в несколько иной степени".

Переломный момент в Европе

В Барселоне в этом году тысячи людей вышли на улицы — некоторые из них с водяными пистолетами, требуя ввести ограничения на круизные суда и краткосрочную аренду жилья для туристов. Венеция теперь взимает плату за въезд для туристов и ограничивает количество посетителей. А в Афинах власти вводят суточный лимит на посещение Акрополя, чтобы защитить древний памятник от рекордных туристических толп.

Урбанисты предупреждают, что исторические районы рискуют превратиться в то, что некоторые критики называют "городами-зомби" — живописные, но безжизненные, жители которых вытеснены туристами.

Париж пытается смягчить остроту проблемы путем борьбы с краткосрочной арендой.

Но давление туризма растет. По оценкам ООН, к 2050 году население Земли достигнет почти 10 миллиардов человек. С ростом среднего класса в мире, процветанием дешевых авиарейсов и цифровых платформ, направляющих путешественников к одним и тем же вирусным достопримечательностям, в таких знаковых городах, как Париж, ожидается гораздо больше посетителей.

Вопрос в том, останется ли место для тех, кто называет его домом.