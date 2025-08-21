Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Даже Лувр переполнен: парижане борются с чрезмерным туризмом

Euronews 21 августа, 2025 10:43

Мир 0 комментариев

В 2024 году Париж принял 48,7 млн туристов. Многие жители столицы Франции считают, что их вытесняют из города посетители, приезжающие на короткий срок. Особенно остро проблема стоит на Монмартре.
Когда 15 лет назад Оливье Баруан переехал в квартиру на Монмартре, ему казалось, что он живет в деревне в самом центре Парижа. Теперь это уже не так.

Магазины для жителей исчезают вместе с дружелюбной атмосферой, говорит он. На их месте появились толпы людей, делающих селфи, магазины, торгующие туристическими безделушками, и кафе, столики которых заполнили узкие мощеные улочки, поскольку чрезмерный туризм берет свое.

Баруану надоело. Он выставил квартиру на продажу после того, как местные улицы были объявлены пешеходными, чтобы вместить растущее число посетителей.

"Я сказал себе, что у меня нет другого выбора, кроме как уехать. У меня инвалидность, и тебе приходится вызывать такси с утра до вечера", — рассказал он агентству Associated Press.

Чрезмерный туризм в европейских городах

Европейские города — от Венеции до Барселоны и Амстердама — с трудом справляются с наплывом туристов.

Жители одного из самых популярных туристических кварталов Парижа теперь выступают против. Черный баннер на английском языке, натянутый между двумя балконами на Монмартре, гласит: "За открыткой: местные жители, с которыми плохо обращается мэр". Другой, на французском: "Жители Монмартра сопротивляются".

На вершине холма, где базилика Сакре-Кер венчает городской горизонт, жители сетуют на то, что они называют "диснеизацией" некогда богемного уголка Парижа. В базилике говорят, что теперь она привлекает до 11 миллионов человек в год, что даже больше, чем Эйфелева башня, а повседневная жизнь в этом районе была поглощена тук-туками, экскурсионными группами, очередями сфотографироваться и краткосрочной арендой.

"Теперь здесь вообще нет магазинов, нет продуктовых лавок, поэтому все приходится заказывать с доставкой на дом", — говорит 56-летний Баруан, член группы протеста жителей под названием Vivre a Montmartre, то есть "Жить на Монмартре".

Беспорядки перекликаются с напряженностью в музее Лувр, где в июне сотрудники устроили короткую забастовку из-за переполненности залов, нехватки персонала и ухудшения условий работы. В 2024 году Лувр посетили 8,7 миллиона человек, что более чем в два раза превышает количество посетителей, на которое рассчитана его инфраструктура.

Открытка под давлением

Париж, город с населением чуть более 2 миллионов человек, если считать его разросшиеся пригороды, в 2024 году принял 48,7 миллиона туристов, что на 2% больше, чем в предыдущем году.

Сакре-Кер, самый посещаемый памятник Франции в 2024 году, и окружающий его район Монмартр превратились в то, что некоторые местные жители называют тематическим парком под открытым небом.

Местные магазины — мясные лавки, пекарни и бакалейные лавки — исчезли, их заменили киоски с мороженым, продавцы чая и сувенирных футболок.

Власти Парижа не ответили на просьбу о комментарии.

В солнечный вторник на этой неделе посетители, похоже, в основном наслаждались заполненными улицами.

"В основном весь Париж был полным жизни, — сказал американский турист Адам Дэвидсон. — Приехав из Вашингтона, округ Колумбия, еще одного оживленного города, я бы сказал, что здесь жизнь кипит в несколько иной степени".

Переломный момент в Европе

В Барселоне в этом году тысячи людей вышли на улицы — некоторые из них с водяными пистолетами, требуя ввести ограничения на круизные суда и краткосрочную аренду жилья для туристов. Венеция теперь взимает плату за въезд для туристов и ограничивает количество посетителей. А в Афинах власти вводят суточный лимит на посещение Акрополя, чтобы защитить древний памятник от рекордных туристических толп.

Урбанисты предупреждают, что исторические районы рискуют превратиться в то, что некоторые критики называют "городами-зомби" — живописные, но безжизненные, жители которых вытеснены туристами.

Париж пытается смягчить остроту проблемы путем борьбы с краткосрочной арендой.

Но давление туризма растет. По оценкам ООН, к 2050 году население Земли достигнет почти 10 миллиардов человек. С ростом среднего класса в мире, процветанием дешевых авиарейсов и цифровых платформ, направляющих путешественников к одним и тем же вирусным достопримечательностям, в таких знаковых городах, как Париж, ожидается гораздо больше посетителей.

Вопрос в том, останется ли место для тех, кто называет его домом.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать