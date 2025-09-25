Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дания назвала инциденты с дронами гибридными атаками

© Deutsche Welle 25 сентября, 2025 13:17

Мир 0 комментариев

LETA

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

По его словам, угроза подобных инцидентов будет сохраняться, поэтому правительство закупит новые технологии для обнаружения и нейтрализации дронов, а также внесет законопроект, позволяющий операторам критической инфраструктуры сбивать беспилотники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что за атаками стоит "профессиональный актёр". Прямой военной угрозы для страны при этом нет.

Нарушения воздушного пространства

Ранним утром четверга после многочасовой приостановки возобновили работу несколько аэропортов на западе Дании. Беспилотники неизвестного происхождения ранее нарушили воздушное пространство в районах Биллунда, второго по величине аэропорта страны, а также Ольборга, где воздушная гавань используется и для военных целей. В Биллунде полеты были остановлены на час, в Ольборге - на три часа.

По данным полиции, дроны действовали по схожему сценарию с происшествием, из-за которого в начале недели работа аэропорта Копенгагена была парализована почти на сутки. Инциденты также зафиксированы у ряда военных объектов.

Министр обороны Дании отметил, что доказательств связи с Россией нет. Российский посол в Копенгагене также отверг причастность Москвы. Дания обратилась в НАТО и ЕС для консультаций, но пока не решила, будет ли инициировать обсуждение по статье 4 Североатлантического договора.

Зеленский: Трамп согласен с правом Украины на ответные удары

Мир 13:51

Мир 0 комментариев

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

Читать
Загрузка

К выходным правительство рухнет? Недоверие Силине выразила ещё одна партия

Важно 13:39

Важно 0 комментариев

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Читать

Эта работа никогда не прекращалась: глава муниципальной полиции рассказал, как ловят нелегалов

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

Читать

Найденный под Краславой рысенок умер в зоопарке

Для настроения 13:08

Для настроения 0 комментариев

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Читать

Латвия совместно с немцами построит завод боеприпасов на 150 рабочих мест

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

Читать

На ковёр к премьеру! Силиня спросит с СЗК за поддержку оппозиции по отказу от Стамбульской конвенции

Новости Латвии 12:37

Новости Латвии 0 комментариев

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

Читать