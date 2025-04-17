Да сделайте же что-нибудь! Измученные шумом рижане устроили акцию у думы

Для наглядности пикетчики принесли на Ратушную площадь раскладушки и позировали журналистам. К ним вышли несколько депутатов, в их числе и вице-мэр по вопросам безопасности Линда Озола, которая признала, что действующие правила и нормы нередко противоречат одни другим, поэтому нуждаются в доработке.

Да вот только сумеет ли правящая в думе коалиция выкроить время для этой доработки в своём плотном графике - между трудами по сносу памятников, переименовании улиц, установке столбиков, заказу дизайнерски мусорников и пр. и пр. и пр.? Сомнительно...