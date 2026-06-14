Civinity провела крупнейшее размещение облигаций в истории группы: привлечено 13,54 млн евро

Всего в размещении приняли участие 613 инвесторов из Литвы, Латвии и Эстонии. Наиболее активными оказались частные инвесторы — их число достигло 604 человек, а общий объём вложений составил 6,84 млн евро, или 50,5% от всей привлечённой суммы. Институциональные инвесторы вложили 6,71 млн евро, что составляет 49,5%.

Председатель правления Civinity Дейвидас Яцка отметил, что результат размещения важен для группы не только из-за рекордного объёма привлечённых средств, но и благодаря составу инвесторов.

«Мы оцениваем это размещение облигаций как успешное. Привлечённая сумма стала крупнейшей в нашей истории, однако ещё важнее широкая поддержка со стороны частных инвесторов. Это показывает, что история роста Civinity понятна инвесторам, а наши планы по расширению через приобретения воспринимаются как реальная стратегия, а не декларация намерений. В ближайшее время мы планируем объявить, какие именно приобретения будут профинансированы за счёт средств этой эмиссии», — заявил Д. Яцка.

Размещение проходило с 27 мая по 10 июня. Компания сообщила, что намерена продолжить реализацию облигационной программы, а привлечённые средства будут направлены прежде всего на развитие группы и финансирование приобретений на зарубежных рынках.

Одной из наиболее заметных особенностей размещения стала высокая активность частных инвесторов. Средний объём инвестиций одного частного инвестора составил около 11,3 тыс. евро. В один из дней размещения физические лица вложили в облигации Civinity около 2 млн евро.

По оценке компании, это свидетельствует о формировании в странах Балтии более активного слоя частных инвесторов, которые всё чаще рассматривают не только банковские депозиты и фонды, но и прямые вложения в долговые инструменты региональных компаний.

«Для нас рынок капитала — это не разовый источник финансирования. Мы видим, что всё больше частных инвесторов хотят напрямую участвовать в историях роста компаний, особенно когда они прозрачны и понятны: стабильные повторяющиеся доходы, рост за счёт приобретений, международная экспансия и понятная бизнес-модель. Для нас это начало долгосрочных отношений с инвесторами, а не просто результат одной эмиссии», — отметил Д. Яцка.

По странам наибольший объём инвестиций поступил из Литвы — 6,64 млн евро, или 49% от общей суммы размещения. Инвесторы из Латвии вложили 4,53 млн евро (33%), из Эстонии — 2,37 млн евро (18%).

Особое внимание в компании обращают на активность эстонских инвесторов. Частные инвесторы из Эстонии вложили 1,78 млн евро — почти половину от объёма вложений литовских частных инвесторов, несмотря на то, что Civinity пока не ведёт деятельность на эстонском рынке.

Среди институциональных инвесторов наиболее активными оказались латвийские участники рынка, вложившие 3,44 млн евро, что составляет примерно половину всех институциональных инвестиций. Литовские институциональные инвесторы инвестировали 2,91 млн евро, эстонские — 0,59 млн евро.

«Активность инвесторов из Латвии и Эстонии является для нас очень важным сигналом. Civinity уже давно перестала быть исключительно литовской компанией. Мы работаем на нескольких рынках, рассматриваем своё развитие в более широком европейском контексте, и инвесторы начинают воспринимать нас как историю всего Балтийского региона, а не отдельной страны. Это особенно важно в контексте дальнейшего развития нашей облигационной программы», — подчеркнул Д. Яцка.

По его словам, участие институциональных инвесторов в этот раз было несколько ниже обычного уровня, что связано с общей рыночной ситуацией. Часть местных институциональных инвесторов в настоящее время уделяет больше внимания управлению ликвидностью, в том числе в связи с изменениями в пенсионной системе.

«Это был не самый простой период для рынка. Мы видели, что часть институциональных инвесторов проявляла осторожность, однако активность частных инвесторов фактически компенсировала эту сдержанность. Такая структура инвесторов ценна для нас, поскольку свидетельствует о более широкой поддержке группы и меньшей зависимости от одного сегмента инвесторов», — добавил Д. Яцка.

В последние годы Civinity активно развивает направления управления недвижимостью, инженерных услуг, реновации зданий, мобильности и цифровых сервисов. В 2025 году выручка группы впервые превысила отметку в 100 млн евро и достигла 100,4 млн евро, а показатель EBITDA составил 8,3 млн евро.

Компания также объявила о планах расширения за пределами стран Балтии, включая приобретение компаний, работающих в сфере лифтового инжиниринга, в Хорватии и Словении.

«Наш план роста основан не только на органическом развитии. Мы видим значительный потенциал консолидации в сферах управления недвижимостью, инженерных услуг и городских сервисов, где необходимы гибкие и предсказуемые источники финансирования. Эта эмиссия усиливает наши возможности быстро реагировать на появление привлекательных объектов для приобретения», — отметил Д. Яцка.

Организатором размещения выступил литовский филиал Luminor Bank AS. Дополнительными распространителями в Латвии и Эстонии стали Redgate Capital и Evernord. Юридическим консультантом эмиссии выступило адвокатское бюро TEGOS.