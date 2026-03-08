«Civinity Mājas»: Страхование общего имущества может защитить от крупных расходов

Член правления компании AS “Civinity Mājas” Диана Фриденберга объясняет, что страхование общего имущества стоит примерно в три раза дешевле, чем страхование отдельной недвижимости, но может значительно помочь в случае непредвиденных ситуаций, которые затрагивают весь жилой дом — будь то стихийное бедствие, пожар или ущерб, причинённый третьими лицами.

По её словам, это не только финансовая защита, но и понятный план действий в кризисной ситуации.

От лестничной клетки до балконов

«Такое страхование включает не только лестничные клетки и другие помещения общего пользования, но и балконы, о чём многие даже не задумываются. Стоимость действительно небольшая по сравнению с тем, какую защиту оно обеспечивает. Сейчас нередко возникают ситуации, когда управляющая компания предлагает ремонт крыши или фасада, но собрание владельцев квартир это не поддерживает. В результате может возникнуть аварийная ситуация, и именно страхование общего имущества могло бы помочь её решить», — поясняет Фриденберга.

В качестве примера она приводит последствия шторма 2024 года в Юрмале. Дома, находящиеся в управлении компании “Civinity Mājas Jūrmala” и имеющие страховку, быстро получили компенсации для проведения ремонта.

«Были повреждены фасады и крыши. Можно сказать, что по сравнению со стоимостью страховки владельцы фактически получили компенсацию во много раз больше», — отмечает она.

Также после трагического взрыва газа в Риге на улице Баускас в обществе вновь возник вопрос о том, кто покрывает расходы на восстановление здания и как жители могут защитить себя от крупных финансовых потерь.

Муниципалитет продолжает помогать пострадавшим жителям, однако одним из ключевых вопросов остаётся восстановление разрушенных квартир, крыши и несущих конструкций, а также возможности страхования в подобных ситуациях.

Помогает избежать сложных судебных разбирательств

Эксперты Ассоциации управляющих и обслуживающих жилых домов Латвии также подчёркивают, что страхование нередко является единственным способом избежать долгих и неопределённых судебных процессов, поэтому может служить важным механизмом безопасности.

Если квартира застрахована, владелец хотя бы частично защищён от убытков — например, если из-за повреждений в жилье становится невозможно жить.

Однако важно понимать, что страхование квартиры обычно распространяется только на конкретную собственность, тогда как части общего имущества здания должны страховаться отдельно по решению всех совладельцев.

По словам Фриденберги, страхование общего имущества рекомендуется как для новых домов, так и для старых зданий, особенно если они не были реновированы и находятся в зоне повышенного риска.

Может покрывать ущерб, причинённый третьими лицами

В Латвии страхование общего имущества жилых домов — конструкций, крыши и помещений общего пользования — пока не является обязательным по закону, однако компания “Civinity Mājas” поддержала бы внесение таких изменений в законодательство.

Пока таких требований нет, согласно Закону о квартирной собственности, владельцы обязаны заботиться о содержании дома, и страхование общего имущества считается одним из наиболее эффективных способов защититься от непредвиденных расходов.

Особое внимание также следует уделять безопасности общего имущества. В многоквартирных домах ежедневно используются различные общие помещения и инфраструктура: лестничные клетки, крыша, чердаки, подвалы и прилегающая территория. Именно эти элементы часто подвергаются износу или повреждениям со стороны третьих лиц.

Старший юрист “Civinity Mājas” Армандс Логинс поясняет, что если владелец квартиры страхует своё жильё вместе с долями общего имущества, это не означает автоматически, что застраховано всё общее имущество здания.

Страхование общего имущества охватывает гораздо более широкий круг рисков и распространяется на конструкции здания и общую инфраструктуру.

В таких случаях страховка может покрывать не только ущерб от стихийных бедствий, но и последствия противоправных действий третьих лиц — например, повреждённые входные двери, разрушенные лестничные клетки или ущерб на прилегающей территории, включая детские площадки, заборы и другие элементы инфраструктуры.

Хотя при повреждении общего имущества обычно вызывается полиция и предпринимаются попытки установить виновных и взыскать ущерб, на практике это удаётся не всегда.

Поэтому страхование общего имущества служит дополнительным механизмом безопасности — оно может покрыть ущерб не только в случае стихийных бедствий, неисправных инженерных сетей или повреждений крыши и фасада, но и в ситуациях, когда имущество пострадало от вандализма.

Представители “Civinity Mājas” подытоживают, что страхование не является «волшебной палочкой», которая устраняет все риски, но это важный инструмент, помогающий уменьшить финансовые последствия и обеспечить большее чувство безопасности как для всего дома, так и для каждого владельца квартиры.