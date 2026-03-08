«Civinity Mājas»: Страхование общего имущества может защитить от крупных расходов

Редакция PRESS 8 марта, 2026 15:11

Важно 0 комментариев

Чтобы защитить себя от крупных расходов в случае происшествий, связанных с недвижимостью, рекомендуется страховать не только свою частную собственность — дом или квартиру, — но и общее имущество здания.

Член правления компании AS “Civinity Mājas” Диана Фриденберга объясняет, что страхование общего имущества стоит примерно в три раза дешевле, чем страхование отдельной недвижимости, но может значительно помочь в случае непредвиденных ситуаций, которые затрагивают весь жилой дом — будь то стихийное бедствие, пожар или ущерб, причинённый третьими лицами.

По её словам, это не только финансовая защита, но и понятный план действий в кризисной ситуации.

От лестничной клетки до балконов

«Такое страхование включает не только лестничные клетки и другие помещения общего пользования, но и балконы, о чём многие даже не задумываются. Стоимость действительно небольшая по сравнению с тем, какую защиту оно обеспечивает. Сейчас нередко возникают ситуации, когда управляющая компания предлагает ремонт крыши или фасада, но собрание владельцев квартир это не поддерживает. В результате может возникнуть аварийная ситуация, и именно страхование общего имущества могло бы помочь её решить», — поясняет Фриденберга.

В качестве примера она приводит последствия шторма 2024 года в Юрмале. Дома, находящиеся в управлении компании “Civinity Mājas Jūrmala” и имеющие страховку, быстро получили компенсации для проведения ремонта.

«Были повреждены фасады и крыши. Можно сказать, что по сравнению со стоимостью страховки владельцы фактически получили компенсацию во много раз больше», — отмечает она.

Также после трагического взрыва газа в Риге на улице Баускас в обществе вновь возник вопрос о том, кто покрывает расходы на восстановление здания и как жители могут защитить себя от крупных финансовых потерь.

Муниципалитет продолжает помогать пострадавшим жителям, однако одним из ключевых вопросов остаётся восстановление разрушенных квартир, крыши и несущих конструкций, а также возможности страхования в подобных ситуациях.

Помогает избежать сложных судебных разбирательств

Эксперты Ассоциации управляющих и обслуживающих жилых домов Латвии также подчёркивают, что страхование нередко является единственным способом избежать долгих и неопределённых судебных процессов, поэтому может служить важным механизмом безопасности.

Если квартира застрахована, владелец хотя бы частично защищён от убытков — например, если из-за повреждений в жилье становится невозможно жить.

Однако важно понимать, что страхование квартиры обычно распространяется только на конкретную собственность, тогда как части общего имущества здания должны страховаться отдельно по решению всех совладельцев.

По словам Фриденберги, страхование общего имущества рекомендуется как для новых домов, так и для старых зданий, особенно если они не были реновированы и находятся в зоне повышенного риска.

Может покрывать ущерб, причинённый третьими лицами

В Латвии страхование общего имущества жилых домов — конструкций, крыши и помещений общего пользования — пока не является обязательным по закону, однако компания “Civinity Mājas” поддержала бы внесение таких изменений в законодательство.

Пока таких требований нет, согласно Закону о квартирной собственности, владельцы обязаны заботиться о содержании дома, и страхование общего имущества считается одним из наиболее эффективных способов защититься от непредвиденных расходов.

Особое внимание также следует уделять безопасности общего имущества. В многоквартирных домах ежедневно используются различные общие помещения и инфраструктура: лестничные клетки, крыша, чердаки, подвалы и прилегающая территория. Именно эти элементы часто подвергаются износу или повреждениям со стороны третьих лиц.

Старший юрист “Civinity Mājas” Армандс Логинс поясняет, что если владелец квартиры страхует своё жильё вместе с долями общего имущества, это не означает автоматически, что застраховано всё общее имущество здания.

Страхование общего имущества охватывает гораздо более широкий круг рисков и распространяется на конструкции здания и общую инфраструктуру.

В таких случаях страховка может покрывать не только ущерб от стихийных бедствий, но и последствия противоправных действий третьих лиц — например, повреждённые входные двери, разрушенные лестничные клетки или ущерб на прилегающей территории, включая детские площадки, заборы и другие элементы инфраструктуры.

Хотя при повреждении общего имущества обычно вызывается полиция и предпринимаются попытки установить виновных и взыскать ущерб, на практике это удаётся не всегда.

Поэтому страхование общего имущества служит дополнительным механизмом безопасности — оно может покрыть ущерб не только в случае стихийных бедствий, неисправных инженерных сетей или повреждений крыши и фасада, но и в ситуациях, когда имущество пострадало от вандализма.

Представители “Civinity Mājas” подытоживают, что страхование не является «волшебной палочкой», которая устраняет все риски, но это важный инструмент, помогающий уменьшить финансовые последствия и обеспечить большее чувство безопасности как для всего дома, так и для каждого владельца квартиры.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

