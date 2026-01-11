«Civinity Mājas»: Сотрудничество с владельцами квартир – основа устойчивого управления

«Мы хотим быть еще ближе к владельцам квартир – как в повседневных вопросах, так и в принятии стратегических решений. Мы планируем развивать такую модель сотрудничества, при которой клиент чувствует, что его слушают, информируют и он уверен в принятых решениях», — подчеркивает член правления «Civinity Mājas» Диана Фриденберга.

В создании современной и безопасной среды очень важна именно отзывчивость и поддержка жителей. В соответствии с законом, управляющий должен иметь доступ ко всем инженерным коммуникациям, чтобы проверить, находятся ли в исправном и безопасном состоянии, например, электропроводка, системы отопления, стояки.

«В этом году зима достаточно снежная, необходимо очищать автостоянки, а это означает, что владельцы квартир должны быть готовы временно переместить свои автомобили. Чтобы работы могли быть выполнены своевременно и эффективно, необходима отзывчивость жителей», — приводит пример повседневного сотрудничества Д. Фриденберг.

Компания намерена более активно внедрять новые технологии — как в повседневном общении, так и в техническом управлении домами. «Мы видим большой потенциал в использовании цифровых решений — от более удобных коммуникационных платформ до анализа данных и мониторинга технических процессов. Это позволит нам обеспечить более высокое качество услуг даже для зданий, построенных несколько десятилетий назад», – подчеркивает руководство «Civinity Mājas».

В планах также более активная превентивная коммуникация, своевременное разъяснение как технического состояния дома, так и необходимых работ в будущем. «Одной из задач на 2026 год будет помощь владельцам квартир в долгосрочном планировании. Мы хотим перейти от реагирования на критические ситуации к планомерному, продуманному развитию дома, где решения принимаются своевременно и с полным пониманием последствий», — подчеркивает член правления.

Продолжая внедрять устойчивые решения, в том числе в области энергоэффективности и экономии ресурсов, «Civity Mājas» будет реализовывать более персонализированный подход к потребностям различных домов, укреплять команду по обслуживанию клиентов и скорость реагирования, а также способствовать развитию безопасной, эстетичной и привлекательной для жителей среды обитания.

«Мы видим 2026 год как год роста и укрепления доверия. Наша амбиция — быть не только управляющей компанией, но и долгосрочным партнером, который помогает сохранить и увеличить стоимость домов в будущем», — резюмирует Диана Фриденберга.

AS «Civinity Mājas» зарегистрирована в 2009 году и уже более 15 лет профессионально работает в сфере управления жилыми домами. «Civinity» — одна из крупнейших групп по обслуживанию зданий и инженерно-техническим решениям в Прибалтике. Группа «Civinity» объединяет более 20 компаний, которые управляют более чем 10 миллионами квадратных метров жилых и коммерческих зданий. В «Civinity» работает более 2000 сотрудников в Латвии, Литве и Великобритании.

Группа «Civinity» в Латвии управляет компаниями по управлению, администрированию и обслуживанию зданий в Риге и Юрмале, в которую входят AS «Civinity Mājas», SIA «Civinity Mājas Jūrmala» и другие компании. «Civinity Mājas» предоставляет услуги в Риге, Юрмале, Елгаве, Саулкрастос, а также в других городах Латвии.