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«Чужих детей не бывает»: женщина спасла жизнь малыша на пляже, пока мама отлучилась на минутку

Редакция PRESS 19 июля, 2025 12:17

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Нынешнее лето очень непредсказуемое в плане погоды, поэтому люди стремятся использовать каждый погожий день, чтобы отдохнуть у воды. К сожалению, иногда такой отдых завершается трагедией, но не в этом случае, который описывает в "Фейсбуке" Инесе. К счастью, она вовремя оказалась в нужном месте, и все закончилось хорошо, но могло быть совсем иначе...

Предоставим слово автору поста. "Поскольку дети - моя миссия в жизни, не могу промолчать о проишествии в Елгаве", - пишет она. На пляж она поехала со своими детьми, и ее сразу же охватило ощущение, что придется кого-то спасать: "Сижу на берегу и наблюдаю за всеми детьми, про себя еще думаю - как интересно, что ни с кем рядом нет родителей. Хорошо, речь не идет о подростках, а именно о самых маленьких".

"Родители лежат, загорают, кто-то сидит в телефоне, еще кто-то занят разговорами, лишь изредка кто-то подходит к своему ребенку или сидит поближе к берегу. Родители, милые, где ваша ответственность???" - недоумевает Инесе.

Как же все случилось? 

"На берегу играет с игрушками 4-летний мальчик, подходит мама и сажает в воду ребенка примерно полутора лет и говорит: присмотри за братом, я быстро за полотенцем схожу. (...) Конечно, четырехлетке и в голову не приходит смотреть за малышом, ведь ему надо воду вылить из ведерок. Про себя думаю - как можно так безответственно поступать, поворачиваю голову, чтобы посмотреть, где спасатели, далеко ли ушла мама... Поворачиваю голову обратно - и передо мной уже плывет захлебнувшийся малыш с лицом в воде (зрелище, как на синей картинке). Блин... Это были секунды, даже не минуты. Я бросилась в воду спасать малыша, благодарю себя за то, что не растерялась в этот момент, еще несколько секунд - и, возможно, малыша было бы уже не спасти".

Рядом было, как пишет Инесе, много народа, на горе - спасатели, но все произошло так тихо, что вообще никто не заметил, как ребенок начал тонуть. Она предупреждает: "Это не так, как в кино показывают - маленькие дети тонут молча".

Спасатели сказали Инесе, что в тот день уже были случаи, когда пришлось кого-то спасать, и что родители по-прежнему безответственно ведут себя у воды.

Автор поста призывает родителей быть внимательными и напоминает, что для жизни детей от 1 до 4 лет опасна даже 20-сантиметровая глубина, поэтому категорически запрещается оставлять маленьких детей одних вблизи открытых водоемов.

"Второй раз я не хотела бы пережить нечто подобное!" - признается Инесе в конце своего поста.

В комментариях ей выражают благодарность и делятся своим опытом - несколько человек сами кого-то спасли в свое время. Вот некоторые из откликов:

- Инесе, я полностью согласна. Если с ребенком идешь к воде, надо понимать, что для родителя это никакой не отдых. Не понимаю тех родителей, кто может так безответственно себя вести и поступать!

- Надо начать родителей наказывать, ну как так можно. До школьного возраста, если ребенок в воде и рядом нет взрослого, надо наказывать.

- Отдых с детьми даже сейчас, когда дети большие, никакой не отдых - все время надо смотреть, над водой ли, все ли хорошо... Где уж там повернуться задом или сидеть в телефоне, пока они в воде!

- В прошлом году я тоже в Елгаве малыша спасла. Только родители были рядом на берегу, но сидели в телефонах, когда заметили, что я держу их ребенка, начали орать: зачем я малыша трогаю?!

- Вчера, увы, лишился жизни ребенок на другом пляже. Я там не была, но родственники, увы, были. Те, кто за ним присматривал, слишком поздно начали искать - правда, ребенок был постарше, это лишь доказывает, что в любом возрасте за детьми НАДО смотреть. Медикам не удалось спасти жизнь ребенка - он слишком долго находился под водой, в траве. Светлая память малышу и соболезнования родителям! Я сама на пляже всегда слежу не только за своими детьми. Чужих детей не бывает.

- У нас (мы не живем в Латвии) рекомендуют детям обязательно надевать спасательные жилеты (не надувные, а такие, которые даже ребенку не мешают) вплоть до подросткового возраста, даже если ребенок - хороший пловец. В Латвии тоже пригодилось бы просвещать насчет этого.

- Думаю, что спасателям пора гонять детей, которые находятся в воде одни, без родителей. Если надо, подключить муниципальную полицию. Эта безответственность должна однажды прекратиться. Надо принять закон, что родитель должен быть в воде вместе с ребенком. Не загорать, не сидеть в телефоне. Хочешь делать это - оставь ребенка дома с бабушкой.

- Могу только порадоваться, что вчера на карьере в Айзкраукле в воде даже места не было, потому что рядом с каждым маленьким ребенком кто-нибудь стоял.

- Попробуй еще такому родителю что-то сказать. Большинство позволяет себе делать замечания - что суешься, куда не надо. Чужих детей не бывает.

(Иллюстративное фото.)

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