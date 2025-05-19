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Чулпан Хаматова о жизни в Латвии: я ехала не за комфортом (ВИДЕО)

Редакция PRESS 19 мая, 2025 15:07

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В 2022 году Чулпан Хаматова приняла решение оставить успешную карьеру и налаженный быт в России - после нападения РФ на Украину. Актриса эмигрировала вместе с дочерьми в Латвию, где теперь живет и работает, об этом она рассказала в интервью программе "Георгий За Кадром".

Актриса призналась, что, уехав из страны, она совершенно не была уверена в том, что сможет обеспечить себе и детям достойные условия для жизни. Первое время было непросто. И выстоять она смогла только  благодаря помощи друзей.

«Самое большое богатство, которое только может быть — это люди, которые тебя окружают, и если у вас классные отношения, то ничего не страшно. Потому что тебя не бросят в беде, ты пройдешь самые тяжелые испытания и сложности...Мой путь начался три года назад, это доказательство того, что при полном ощущении конца жизни и понимании, что тебе нечем прокормить семью, вдруг оказывается, что рядом есть люди и друзья, никто тебе не позволят умереть с голоду. Так же, как и ты потом в свою очередь, более-менее встав на ноги, начинаешь заботиться о других. В общем, как-то так это работает. Пока это есть, это поразительно», — говорит Чулпан.

Актриса так же рассказала о том, как изменились за это время её отношения со своими детьми. В частности, она поняла, что быть взрослым - этого недостаточно для того, чтобы иметь авторитет у них.  

«Взрослые люди — идиоты. Нет такого понятия, что опытный человек может принимать мудрые решения. Короче, большое разочарование в мире взрослых людей. Поэтому я теперь не знаю, как разговаривать со своими детьми с точки зрения авторитета или опыта. Я просто говорю: живите, как хотите. У нас не получилось ничего, а ведь мы все были такие правильные, поэтому как чувствуете, так и живите», — размышляет Чулпан.

Артистка признается, что ей вновь приходится убеждать зрителей в своей профпригодности. Однако она не ощущает себя обделенной, ведь мир театра и кино всегда был жесток.

«Есть ли чувство несправедливости? Нет, потому что я всегда знала, что это профессия, в которой надо доказывать. Когда ты становишься звездой, то в какой-то степени отпускаешь эти вожжи, расслабляешься, и это неправильно. В принципе, здесь с каждым спектаклем, с каждым фильмом надо доказывать», — говорит Чулпан Хаматова.

Она рассказала, что нынешняя её жизнь уже не так беззаботна, как когда-то в России. Но о переезде актриса не жалеет. 

«Принять новый уровень комфорта непросто. Но через такие сложности можно перешагнуть. Это не потерянные жизни, не смертельные болезни, не потерянные части тела. Да, здесь комфорт не такой, что был в Москве. Ну ничего страшного».

ФОТО скриншот видео телепрограммы

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