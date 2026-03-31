Чтобы лишнего не читали: в России вводят плату за пользование VPN

По данным собеседников издания, 28 марта Шадаев провел два совещания - с представителями крупных операторов связи, а также с представителями цифровых платформ (таких как VK, Ozon, "Авито", Wildberries и Яндекс") и интернет-ритейла. Министр попросил их принять меры против использования их клиентами VPN-сервисов. Операторов, по словам источника, призвали до 1 мая ввести плату за использование на мобильных сетях более 15 ГБ международного трафика в месяц, а платформы планируют обязать не пускать пользователей с включенным VPN. Все источники Forbes полагают, что эти инициативы Минцифры исходят из закрытого поручения президента России Владимира Путина.

Минцифры направило представителям крупнейших цифровых платформ письмо с новыми условиями попадания в "белый список" ресурсов, которые остаются доступными при отключении мобильного интернета. В тексте указано, что для этого необходимо соблюдать требования, обсуждаемые 28 марта. То есть блокировать доступ пользователям с включенным VPN.

Би-би-си: Каждый ГБ выше нормы обойдется в 150 рублей

Внутренние подсчеты Минцифры показали, что в среднем пользователь якобы тратит около 10 ГБ VPN-трафика в месяц, с учетом этого бесплатный лимит установлен чуть выше. А за каждый дополнительный ГБ придется в среднем заплатить 150 рублей, рассказал источник русской службы BBC, близкий к "Ростелекому". Отмечается, что с такой инициативой к Минцифры обратилась ФСБ. В министерстве выступили против, но безрезультатно, указывает собеседник издания.

Еще один собеседник Forbes указывал, что в ходе совещания Шадаев не исключил возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, но выразил надежду, что удастся обойтись без этого. Частично эту информацию подтвердил сам министр, рассказав о поставленной перед его ведомством "задачей по снижению использования VPN".

По словам Шадаева, Минцифры, которое как орган исполнительной власти "обязано реализовать" задачу, хочет сделать это "с минимальными последствиями и обременениями для пользователей". "В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже", - написал министр в отраслевом чате "Мы и IT" в госмессенджере MAX.