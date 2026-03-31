Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вт, 31. Марта
Чтобы лишнего не читали: в России вводят плату за пользование VPN

Редакция PRESS 31 марта, 2026 10:26

Российские мобильные операторы введут плату за использование VPN-сервисов, применяемых для обхода блокировок. С соответствующей просьбой к представителям компаний обратился глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила российская редакция журнала Forbes со ссылкой на три источника.

По данным собеседников издания, 28 марта Шадаев провел два совещания - с представителями крупных операторов связи, а также с представителями цифровых платформ (таких как VK, Ozon, "Авито", Wildberries и Яндекс") и интернет-ритейла. Министр попросил их принять меры против использования их клиентами VPN-сервисов. Операторов, по словам источника, призвали до 1 мая ввести плату за использование на мобильных сетях более 15 ГБ международного трафика в месяц, а платформы планируют обязать не пускать пользователей с включенным VPN. Все источники Forbes полагают, что эти инициативы Минцифры исходят из закрытого поручения президента России Владимира Путина.

Минцифры направило представителям крупнейших цифровых платформ письмо с новыми условиями попадания в "белый список" ресурсов, которые остаются доступными при отключении мобильного интернета. В тексте указано, что для этого необходимо соблюдать требования, обсуждаемые 28 марта. То есть блокировать доступ пользователям с включенным VPN.

Би-би-си: Каждый ГБ выше нормы обойдется в 150 рублей

Внутренние подсчеты Минцифры показали, что в среднем пользователь якобы тратит около 10 ГБ VPN-трафика в месяц, с учетом этого бесплатный лимит установлен чуть выше. А за каждый дополнительный ГБ придется в среднем заплатить 150 рублей, рассказал источник русской службы BBC, близкий к "Ростелекому". Отмечается, что с такой инициативой к Минцифры обратилась ФСБ. В министерстве выступили против, но безрезультатно, указывает собеседник издания.

Еще один собеседник Forbes указывал, что в ходе совещания Шадаев не исключил возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, но выразил надежду, что удастся обойтись без этого. Частично эту информацию подтвердил сам министр, рассказав о поставленной перед его ведомством "задачей по снижению использования VPN".

По словам Шадаева, Минцифры, которое как орган исполнительной власти "обязано реализовать" задачу, хочет сделать это "с минимальными последствиями и обременениями для пользователей". "В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже", - написал министр в отраслевом чате "Мы и IT" в госмессенджере MAX.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Самое неприятное в этой истории — она слишком простая.

