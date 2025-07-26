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Что у нас с погодой в воскресенье? Тепло, возможны дожди и грозы

© LETA 26 июля, 2025 16:50

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки в Латвии ожидается теплая погода и переменная облачность, возможен дождь.

В ночь на воскресенье будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в первой половине ночи локально возможны ливни и грозы. Будет дуть слабый ветер, местами в центральных и восточных районах образуется туман. Минимальная температура воздуха - от +15 до +19 градусов.

В Риге ночью временами облачно, существенных осадков не ожидается. Ветер по-прежнему слабый, температура воздуха ночью достигнет +18-19 градусов.

В воскресенье днем также ожидается переменная облачность, на востоке - кратковременный дождь, местами сильные ливни и грозы, возможен град. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +22-26 градусов.

В Риге в воскресенье - переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. При слабом ветре температура воздуха повысится до +24-26 градусов.

В солнечную погоду интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средней высоты, поэтому метеорологи рекомендуют не находиться на солнце долгое время.

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