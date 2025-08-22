Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Что тебе скрывать от коллектива? В больничных разрешили писать диагнозы

22 августа, 2025

Правительство поддержало предложение Министерства здравоохранения об указании диагноза в листах нетрудоспособности, что позволит лучше понять, каковы самые распространенные заболевания среди трудоустроенных.

Но у министерства нет конкретного решения, как это требование внедрить, поэтому Кабинет министров поручил разработать его до 31 марта следующего года.

Как врачам, так и другим представителям общества непонятно, что изменится от того, что врач впишет в "больничный" конкретный диагноз. Будет ли эта статистика способствовать росту финансирования в здравоохранении на лечение конкретных заболеваний?

Министерство считает, что это послужит аргументом, чтобы запросить больше денег, а врачи уверены, что это бессмысленная имитация действий.

Аргумент министерства, зачем это нужно, таков: анализ оцифрованных больничных листов показал, что в 2024 году основная причина нетрудоспособности в 80% случаев не была расшифрована и указана очень обобщенно как "другая причина". Поскольку указание диагноза необязательно, невозможно сделать вывод, из-за каких заболеваний листы нетрудоспособности оформляются чаще всего.

В связи с этим ведомство предлагает в случаях, когда причина выписывания "больничного" - "другая", добавлять информацию о диагнозе, которая будет доступна не работодателям, а только медучреждениям.

Как это сделать, чтобы информация не попала туда, куда не должна попасть, ведомство пока не знает.

Семейные врачи уже долгое время вводят данные о диагнозах и побочных диагнозах конкретного пациента в информационную систему управления Национальной службы здравоохранения, вводя талон амбулаторного пациента. То есть данные о диагнозах уже есть в распоряжении министерства.

Медики считают, что если министерство таким образом хочет узнать, почему людям выдаются больничные листы, то в эти талоны можно было бы включить одну графу, в которой отмечать, что у соответствующего человека открыт листок нетрудоспособности. И тогда по талонам (где уже виден диагноз) можно было бы проанализировать статистику.

Но министерство с этим не согласно и хочет, чтобы диагноз пациента указывался в электронной системе здравоохранения в разделе листа нетрудоспособности.

Обе ассоциации семейных врачей считают, что введение одних и тех же данных в две разные системы создаст дополнительную бюрократическую нагрузку для семейных врачей, кроме того, указание таких сведений в листах нетрудоспособности вызовет еще больший риск противоправного использования данных.

