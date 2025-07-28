Что ни день, то буря! Объявлено желтое предупреждение: после полудня град и шквалистый ветер

Синоптики распространили предупреждение жёлтого уровня: во второй половине дня ожидаются грозы с сильными ливнями, возможен шквалистый ветер и град. Предупреждение будет действовать с 13:00 до 23:00.

В то же время в водосборных бассейнах рек восточной части Латвии по-прежнему действует жёлтое предупреждение из-за повышения уровня воды в реках, поскольку во многих местах почва уже длительное время переувлажнена, уровень воды в водоёмах повышен. Поэтому во время сильных дождей в отдельных участках рек возможно резкое повышение уровня воды.

Как уже сообщалось, в первый день недели в большинстве районов страны ожидается дождь — преимущественно кратковременный. Местами возможны сильный дождь и гроза.

Температура воздуха поднимется до +20…+25 градусов, а на северо-востоке страны — до +26…+28 градусов.