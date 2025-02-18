Что не стоит оставлять в мороз в машине: латвиец в шоке (ФОТО)

Открыв дверцу машины, водитель испытал настоящий шок и не сразу понял, что случилось. На улице мороз, что-то лопнуло внутри? Оказалось, что так и случилось. Наделала дел...баночка "Пепси", оставленная в салоне.
В итоге "пострадавший" поделился со всеми своим сладким опытом и выложил фото:
-Дети, не оставляйте банку Zero Pepsi в машине, когда на улице мороз. Открываю дверь и даже не понял, что произошло, похоже, что машина, припаркованная на обочине улицы, засыпана солью и снегом.
Виновника не пришлось долго искать.
Комментаторы посочувствовали человеку. Поддержали. Некоторые поделились своим опытом...
-Хотя бы запас хороший остался.
-Однажды я пролил зимнюю жидкость для окон в салоне машины, голова закружилась :))). Друзья пролили молоко, запах был ужасный..
-Это разрушительно!
-Да, но похоже, что он взрывается только при температуре ниже нуля, потому что сладким напиткам нужна более низкая температура.
-Однажды у меня в минусах лопнула бутылка вина. Вот это был вид!
Bērni, neatstājiet Zero Pepsi bundžu mašīnā, ja ārā ir sals. Atveru durvis un pat nesapratu kas noticis, izskatās apmēram tā, kā ar sāls un sniega žļurgu nošķiež auto, kas novietots ielas malā.— Mareks Geistarts (@MareksGeistarts) February 17, 2025
Vaininieks tàlu nebija jāmeklē. pic.twitter.com/Wr6h6jT83e