Что не стоит оставлять в мороз в машине: латвиец в шоке (ФОТО)

Открыв дверцу машины, водитель испытал настоящий шок и не сразу понял, что случилось. На улице мороз, что-то лопнуло внутри? Оказалось, что так и случилось. Наделала дел...баночка "Пепси", оставленная в салоне.

В итоге "пострадавший" поделился со всеми своим сладким опытом и выложил фото:

-Дети, не оставляйте банку Zero Pepsi в машине, когда на улице мороз. Открываю дверь и даже не понял, что произошло, похоже, что машина, припаркованная на обочине улицы, засыпана солью и снегом.

Виновника не пришлось долго искать.

Комментаторы посочувствовали человеку. Поддержали. Некоторые поделились своим опытом...

-Хотя бы запас хороший остался.

-Однажды я пролил зимнюю жидкость для окон в салоне машины, голова закружилась :))). Друзья пролили молоко, запах был ужасный..

-Это разрушительно!

-Да, но похоже, что он взрывается только при температуре ниже нуля, потому что сладким напиткам нужна более низкая температура.

-Однажды у меня в минусах лопнула бутылка вина. Вот это был вид!