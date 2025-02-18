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Что не стоит оставлять в мороз в машине: латвиец в шоке (ФОТО)

Редакция PRESS 18 февраля, 2025 09:37

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Латвийский водитель открыл машину и замер. Что там случилось внутри - похоже на настоящий взрыв. Об этом он рассказал в сети Х.

Открыв дверцу машины, водитель испытал настоящий шок и не сразу понял, что случилось. На улице мороз, что-то лопнуло внутри? Оказалось, что так и случилось. Наделала дел...баночка "Пепси", оставленная в салоне.

В итоге "пострадавший" поделился со всеми своим сладким опытом и  выложил фото:

-Дети, не оставляйте банку Zero Pepsi в машине, когда на улице мороз. Открываю дверь и даже не понял, что произошло, похоже, что машина, припаркованная на обочине улицы, засыпана солью и снегом.
Виновника не пришлось долго искать.

Комментаторы посочувствовали человеку. Поддержали. Некоторые поделились своим опытом...

-Хотя бы запас хороший остался.

-Однажды я пролил зимнюю жидкость для окон в салоне машины, голова закружилась :))). Друзья пролили молоко, запах был ужасный..

-Это разрушительно!

-Да, но похоже, что он взрывается только при температуре ниже нуля, потому что сладким напиткам нужна более низкая температура.

-Однажды у меня в минусах лопнула бутылка вина. Вот это был вид!

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