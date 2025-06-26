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Что на самом деле думает народ о правительстве? Опрос показал: ничего хорошего

Редакция PRESS 26 июня, 2025 15:42

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В начале этого года (в январе) социологический центр SKDS провёл исследование отношения жителей Латвии к действующей власти. Результаты, как отмечает директор SKDS Арнис Кактиньш, традиционно плохие: 57% опрошенных считают, что у руля стоят люди, которым важны лишь собственное благополучие и карьера. Только 3% дали положительные оценки, что практически не изменилось с 2022 года.

По сравнению с 2022 годом, когда эгоизм властей отмечали 63% респондентов, это небольшой прогресс. Однако и нынешние 57% говорят о крайне невысоком доверии народа к своим представителям.

Ещё около трети опрошенных полагают, что политики, возможно, честны, но недостаточно сильны или компетентны, чтобы решить наболевшие проблемы страны. Картина, согласитесь, весьма печальная.

Можно было бы ожидать, что такие результаты опроса приведут к низкой явке на выборы. Однако прошедшие 7 июня муниципальные выборы удивили: из 1 377 183 избирателей проголосовали 46,98%. Это неплохой показатель, если учесть, что многие избиратели находятся за границей или не живут по месту прописки, а также заняты личными делами, не оставляющими времени на политику.

Вероятно, на общую явку повлиял инициированный Национальным объединением закон об использовании только латышского языка в помещениях Сейма, а также известный "жест члена" Алексея Росликова и его выкрик "нас больше". Эти события, по мнению экспертов, мобилизовали даже тех избирателей, кто изначально не планировал идти на участки.

 

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