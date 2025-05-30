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Что думают латвийцы о приёме Украины в ЕС: опрос

© LETA 30 мая, 2025 07:57

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87% жителей Латвии полностью поддерживают решение Евросоюза (ЕС) о приеме военных беженцев из Украины, а введение санкций против российского правительства, предприятий и конкретных лиц одобряют 70%, свидетельствуют данные весеннего опроса "Евробарометра".

В других странах ЕС 80% жителей выразили согласие с решением ЕС о приеме военных беженцев из Украины, тогда как 17% не поддерживают такое решение. В Латвии его не поддерживают 8% опрошенных.

Большинство (81%) участников опроса в Латвии согласны с решением ЕС обеспечить Украину гуманитарной и финансовой поддержкой, а 13% с таким решением не согласны. 76% жителей других стран ЕС также согласны с решением, в то время как 21% не одобряют такие действия блока.

Схожая позиция среди жителей Латвии и других стран ЕС касается введения санкций в отношении российского правительства, предприятий и лиц. Если в Латвии такое решение поддерживают 70% респондентов, то в других странах ЕС с введенными блоком санкциями согласны 72%. Если в Латвии против введения санкций в отношении России выступают 21% участников опроса, то в других странах ЕС это 23% респондентов.

Решение ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС в Латвии поддерживают 66% респондентов, в других странах ЕС - 60% участников опроса. Такое решение ЕС в Латвии не одобряют 25%, а в других странах ЕС - 34% населения.

В свою очередь, решение ЕС обеспечить финансирование на приобретение военного оборудования для Украины в Латвии поддерживают 69% респондентов. В других странах ЕС такое решение блока поддерживают 59% участников опроса. Не поддерживают такое решение блока 23% жителей Латвии и 36% респондентов в других странах ЕС.

Опрос "Евробарометра" проводился в Латвии с 26 марта по 15 апреля, в нем приняли участие 1013 жителей Латвии.
 

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