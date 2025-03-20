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Что будет с зарплатами учителей? За полгода до нового учебного года нет никакой ясности

© LETA 20 марта, 2025 16:49

Новости Латвии 0 комментариев

Новую модель финансирования школ "Программа в школе" планируется ввести с 1 сентября, но как это произойдет, до сих пор неизвестно.

Реформу зарплат педагогов объявила прежний министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"). По ее словам, внедрением программы будет устранено неравенство по отношению к учителям, так как рост зарплат по существующей модели "Деньги следуют за учеником" зависит от количества детей в самоуправлениях.

Предполагается, что новая модель обойдется государству дополнительно в 35,5 млн евро, однако необходимое финансирование в бюджете Министерства образования и науки (МОН) в этом году предусмотрено не было. В 2026 году на новую модель стране дополнительно потребуются 106 млн евро.

Из-за недостатка финансирования неоднократно предлагалось внедрять модель "Программа в школе" постепенно. Это предложил и министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), который скептически оценивает возможность реализации реформы в полном объеме сразу.

Ясность об источниках финансирования была обещана до начала марта, когда Министерство финансов должно представить свой план возможного финансирования. До сих пор Минфин не отвечал агентству ЛЕТА на вопрос о возможностях внедрения модели.

После того, как в результате рестарта правительства Чакша была освобождена от должности министра образования и науки, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") поручила введение "Программы в школе" новому министру Даце Мелбарде ("Новое Единство").

Мелбарде согласна с необходимостью реформы ввиду демографических тенденций в ближайшие 15 лет. При этом из сказанного ею журналистам в четверг следует, что ясность по внедрению "Программы в школе" ожидается на месяц позже.

"Пока не ясна архитектура всего бюджета будущего года, сейчас очень сложно давать какие-то обещания", - сказала политик. Она упомянула оборонную отрасль: там нет ясности, какое дополнительное финансирование удастся привлечь из средств вне госбюджета.

На вопрос, поддерживает ли она предложение министра финансов о постепенном введении реформы, Мелбарде ответила, что сейчас нельзя исключать ни одного сценария.

"С нашей точки зрения, лучшее, что могло бы произойти для латвийского образования, это запуск новой модели с 1 сентября. Но мы прекрасно понимаем, что вероятность этого низка", - отметила она.

В то же время, по словам политика, нельзя откладывать реформу финансирования школ, и несколько вопросов, например, нехватку персонала, можно было бы решать отдельно.

На следующей неделе Мелбарде встретится с Силиней и представит несколько сценариев внедрения реформы.

Только после того, как будет достигнута концептуальная договоренность об источнике финансирования, можно будет утвердить нормативное регулирование по новой модели финансирования, постановило правительство в конце прошлого года. Это также позволило бы МОН ввести реформу с 1 сентября.

Новая модель предусматривает, что государственное финансирование на целевые дотации педагогов в полном объеме будут получать самоуправления с сетью школ, которая приведена в порядок в соответствии с предложенными МОН критериями по количеству учеников.

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