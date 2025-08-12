Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве: чем это поможет самим крестьянам?

Редакция PRESS 12 августа, 2025 17:21

Важно

В связи с решением правительства объявить на всей территории Латвии чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве, многие фермеры и предприниматели надеются на практические послабления и финансовую поддержку. Как пояснила председатель Сейма Даига Мьериня (СЗК), этот шаг открывает возможности как для получения компенсаций от Европейского союза, так и для того, чтобы фермерам было проще перепланировать свои обязательства.

В передаче TV24 «Preses klubs» Мьериня рассказала, что даст эта чрезвычайная ситуация сельхозпроизводителям: «В первую очередь она позволит Министерству земледелия, опираясь на этот статус, обратиться в Европейскую комиссию с просьбой компенсировать понесённые убытки. Это прежде всего потому, что действительно сложилась чрезвычайная ситуация».

Она также отметила, что это решение принесёт и практическую пользу самим фермерам, которые в последние годы страдают от ущерба, вызванного погодными условиями: «Для всех фермеров и предпринимателей это даст возможность перераспределить свои платежи, перенести их на другое время. То есть им не будут начисляться штрафы ни со стороны Государственной налоговой службы (VID), ни со стороны Службы поддержки сельского хозяйства (LAD) за невыполнение различных норм, связанных как с выплатами за площади, так и с другими обязательствами».

Мьериня подчеркнула, что статус чрезвычайной ситуации даст фермерам время приспособиться и понять, как действовать дальше.

«Фактически до ноября эта чрезвычайная ситуация даёт им возможность перестроить свою деятельность так, как они смогут. Возможно, урожай в некоторых местах будет более-менее нормальным, а возможно — и нет, ведь все убытки ещё не подсчитаны», — пояснила председатель Сейма.

Она подчеркнула, что эта чрезвычайная ситуация необходима, чтобы можно было двигаться вперёд как с компенсациями, так и с различными послаблениями.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

