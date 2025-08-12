Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве: чем это поможет самим крестьянам?

В передаче TV24 «Preses klubs» Мьериня рассказала, что даст эта чрезвычайная ситуация сельхозпроизводителям: «В первую очередь она позволит Министерству земледелия, опираясь на этот статус, обратиться в Европейскую комиссию с просьбой компенсировать понесённые убытки. Это прежде всего потому, что действительно сложилась чрезвычайная ситуация».

Она также отметила, что это решение принесёт и практическую пользу самим фермерам, которые в последние годы страдают от ущерба, вызванного погодными условиями: «Для всех фермеров и предпринимателей это даст возможность перераспределить свои платежи, перенести их на другое время. То есть им не будут начисляться штрафы ни со стороны Государственной налоговой службы (VID), ни со стороны Службы поддержки сельского хозяйства (LAD) за невыполнение различных норм, связанных как с выплатами за площади, так и с другими обязательствами».

Мьериня подчеркнула, что статус чрезвычайной ситуации даст фермерам время приспособиться и понять, как действовать дальше.

«Фактически до ноября эта чрезвычайная ситуация даёт им возможность перестроить свою деятельность так, как они смогут. Возможно, урожай в некоторых местах будет более-менее нормальным, а возможно — и нет, ведь все убытки ещё не подсчитаны», — пояснила председатель Сейма.

Она подчеркнула, что эта чрезвычайная ситуация необходима, чтобы можно было двигаться вперёд как с компенсациями, так и с различными послаблениями.