«Чистые руки были у курьера или грязные — никто не знает»: Цитковскис о размножении бюрократов

Цитковскис на примере курьеров, которых уже не пинал только ленивый, объяснил, как бюрократия на этих скандалах плодится и зарабатывает.

"Министр, который раньше говорил, что с бюрократией нужно бороться, теперь выступает с предложением отправить всех курьеров на курсы, пишет правила - так создается новая бюрократия! Каждому курьеру придется пройти курс, заплатить за него, и так мы с каждым таким маленьким вопросом доходим до следующего, а вместе это создает всю эту большую бюрократию».

Чистые или грязные были руки этого курьера, пахли они чем-то или нет - этого никто не знает, но на курсах его будут учить, куда можно и куда нельзя прикладывать руки. Такие правила с иронией привел в пример бывший глава Госканцелярии. Отметив, что это хорошая иллюстрация того, как «в конечном итоге мы создаем большое из таких мелочей".

При этом Цитковскис признал, что, чем глубже погружаешься в государственное управлении, тем больше в нем бюрократов.