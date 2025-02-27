Число первоклассников в латвийских школах сократится на треть за шесть лет: прогноз МОН

Министерство образования создало модель оптимальной школьной сети, которая показывает, в каких самоуправлениях можно открыть еще одну большую среднюю школу, принимая во внимание демографические показатели и существующее количество школ.

В модели анализируются данные Центрального статистического управления о численности населения, возрастной структуре муниципалитетов, количестве и возрастной структуре учителей и существующей школьной сети. Предполагается, что в будущем крупной средней школе потребуется не менее 90 первоклассников.

Для анализа информации о рождаемости в муниципалитетах использовались последние доступные данные на 2023 год. Одновременно с этим МОН указало, что в 2024 году в стране родилось на 13 % меньше детей.

По оценкам МОН, к 2030 году в Латвии должно быть примерно 160 средних школ и гимназий , 48 из которых будут расположены в Риге.

По оценкам Министерства образования и науки, в 12 из 43 волостей - Марупе, Адажи, Саласпилсе, Смилтене, Гулбене, Кулдиге, Салдусе, Валке, Кекаве, Ропажском и Валкском самоуправлениях и Елгаве - школьная сеть оптимальна для будущих демографических тенденций и количества детей. В некоторых из них существующая образовательная инфраструктура даже недостаточна для нынешнего и будущего прогнозируемого количества детей, утверждают в Министерстве образования и науки.

Между тем, в Риге сейчас на 28 школ больше, чем прогнозирует Министерство образования и науки в отношении оптимального количества школ в будущем. Министерство объясняет это большим количеством небольших частных школ и миграцией населения из других регионов Латвии, особенно из Пририжского района, в средние школы Риги.

В Латгалии же, по данным МОН, во всех самоуправлениях количество школ не соответствует будущим демографическим тенденциям, чтобы сохранить нынешнее количество средних школ в будущем.

По данным Министерства образования и науки, в Латвии 38% учителей общеобразовательных учреждений в настоящее время находятся на пенсии или в предпенсионном возрасте. В то же время в разных муниципалитетах наблюдаются значительные различия. В Рижском районе состав учителей моложе, а в Саласпилсском, Марупском и Кекавском самоуправлениях менее 30 % учителей старше 55 лет. Напротив, в Алуксне и Краславе они составляют более 50 % от общего числа учителей.

«Демография как политика и инструменты ее улучшения не зависят напрямую от школ и учителей, поэтому зарплата учителей не должна основываться на показателях, в которых они не имеют права голоса», - сказал Янис Пайдерс, заместитель государственного секретаря Министерства образования.

Он добавил, что речь должна идти не только о зарплате, но и о качестве образования, которое отражается в разных результатах централизованных экзаменов в разных муниципалитетах.