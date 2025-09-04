Но без расшифровки бюджета по каждой строке в экселевской таблице нынешние дебаты часто остаются на уровне заголовков и лозунгов – ни сторонники бюджета, ни его критики в Сейме не могут качественно с ним ознакомиться.

Приведу конкретный пример бюджетных лозунгов и недостатка открытости. В 2024 году тандем главы Минфина Арвила Ашераденса и премьера Эвики Силини неустанно рекламировал государственный бюджет 2025 года как «бюджетом безопасности». Министерство финансов так сильно хотело «продать» эту историю, что даже покупало рекламу, чтобы рассказать об этом обществу.

И вот один мужчина, который в повседневной жизни является инструктором Национальных вооруженных сил, услышав заявления Ашераденса о «бюджете безопасности» и обещания Силини о «повышении зарплат на 2,6%», обращается ко мне как к члену комиссии Сейма по бюджету и финансам и спрашивает: а инструкторам НВС тоже повысят на 2,6% или все-таки больше, учитывая, что это же «бюджет безопасности», где оборона презентована как абсолютный приоритет. Я открываю файл с бюджетом – там такой информации нет.

Я спрашиваю руководство Министерства финансов, контролируемое «Единством» - там не знают. Я спрашиваю руководство Министерства обороны, контролируемое «Прогрессивными» — там не знают. Что дальше? Наступает 2025 год и выясняется, что надежды нашего инструктора не оправдались. Ему не то что не увеличили зарплату больше, чем на 2,6%, по его словам, она вообще не выросла. Ни на сколько.

Таким образом, депутатам, чиновникам, государственному управлению «бюджет безопасности» добавил по 2,6% к заработной плате, но конкретному инструктору НВС не добавил даже столько. Здесь важное замечание – я не могу убедиться в правдивости слов этого человека, поскольку у меня нет доступа к таким данным о бюджете.

Я рад, что в вопросе финансирования безопасности и обороны латвийские партии едины в своем голосовании, независимо от того, находятся ли они в правительстве или в оппозиции. В то же время ясно видно, что понятие безопасности для коалиции стало удобным оправданием, за которым можно скрыть некомпетентность, ошибки и неконтролируемые расходы. А также халатность и вредительство по отношению к латвийскому государству. Иначе как можно назвать действия, когда чиновники в самопровозглашенном «бюджете безопасности» включают более высокую заработную плату для чиновников, чем для военнослужащих?»