Чиновникам зарплату подняли, военным — нет: вот так «бюджет безопасности» (2)

Редакция PRESS 4 сентября, 2025 13:45

Латышские СМИ 2 комментариев

Фото LETA

«Уже третий год подряд я формально и неформально призываю в Сейме к большей открытости и прозрачности бюджета, - пишет на портале Pietiek.com Артур Бутанс, депутат Сейма от Нацобъединения. - Политики, которые выступают против большей открытости бюджета и его прозрачности, часто пытаются замять эту тему, говоря, что вся информация и так доступна депутатам.

Но без расшифровки бюджета по каждой строке в экселевской таблице нынешние дебаты часто остаются на уровне заголовков и лозунгов – ни сторонники бюджета, ни его критики в Сейме не могут качественно с ним ознакомиться.

Приведу конкретный пример бюджетных лозунгов и недостатка открытости. В 2024 году тандем главы Минфина Арвила Ашераденса и премьера Эвики Силини неустанно рекламировал государственный бюджет 2025 года как «бюджетом безопасности». Министерство финансов так сильно хотело «продать» эту историю, что даже покупало рекламу, чтобы рассказать об этом обществу.

И вот один мужчина, который в повседневной жизни является инструктором Национальных вооруженных сил, услышав заявления Ашераденса о «бюджете безопасности» и обещания Силини о «повышении зарплат на 2,6%», обращается ко мне как к члену комиссии Сейма по бюджету и финансам и спрашивает: а инструкторам НВС тоже повысят на 2,6% или все-таки больше,  учитывая, что это же «бюджет безопасности», где оборона презентована как абсолютный приоритет. Я открываю файл с бюджетом – там такой информации нет.

Я спрашиваю руководство Министерства финансов, контролируемое «Единством» - там не знают. Я спрашиваю руководство Министерства обороны, контролируемое «Прогрессивными» — там не знают. Что дальше? Наступает 2025 год и выясняется, что надежды нашего инструктора не оправдались. Ему не то что не увеличили зарплату больше, чем на 2,6%, по его словам, она вообще не выросла. Ни на сколько.

Таким образом, депутатам, чиновникам, государственному управлению «бюджет безопасности» добавил по 2,6% к заработной плате, но конкретному инструктору НВС не добавил даже столько. Здесь важное замечание – я не могу убедиться в правдивости слов этого человека, поскольку у меня нет доступа к таким данным о бюджете.

Я рад, что в вопросе финансирования безопасности и обороны латвийские партии едины в своем голосовании, независимо от того, находятся ли они в правительстве или в оппозиции. В то же время ясно видно, что понятие безопасности для коалиции стало удобным оправданием, за которым можно скрыть некомпетентность, ошибки и неконтролируемые расходы. А также халатность и вредительство по отношению к латвийскому государству. Иначе как можно назвать действия, когда чиновники в самопровозглашенном «бюджете безопасности» включают более высокую заработную плату для чиновников, чем для военнослужащих?»

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Важно 21:40

Важно 2 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Мир 21:38

Мир 2 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Важно 21:38

Важно 2 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Важно 21:07

Важно 2 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 2 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Важно 21:06

Важно 2 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

Бизнес 21:01

Бизнес 2 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

