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Четыре года лечили неправильно, ущерб не возмещают: как пациентка борется с Инспекцией здоровья

© Lsm.lv 15 июня, 2025 14:05

Новости Латвии 0 комментариев

Пациентка с онкозаболеванием Эвия Рача подала на портал manabalss.lv инициативу, чтобы был продлен срок подачи жалоб на врачебные ошибки. Такая ошибка едва не стоила жизни самой Эвии. Врачи поставили неверный диагноз и четыре года неправильно ее лечили. Инспекция здоровья отказала пациентке в возбуждении дела и в возмещении причиненного ущерба, поскольку истек срок давности, сообщает программа ЛТВ "Панорама".

Узнать правильный диагноз удалось совершенно случайно. Эвия поехала в Литву на пересадку костного мозга и взяла с собой не только все выписки, но и даже стекла с материалами биопсии четырехлетней давности.

"Ангелы сказали, Боженька сказал, чтобы взяла с собой материалы биопсии, которую брали в 2020 году, и я поехала. Онколог в Вильнюсе сказал, что не нужно было. А потом мне позвонили и сказали: "Эвия, у тебя не тот рак, от которого тебя лечат, у тебя другой рак, в другой стадии". Так и началась моя борьба с Инспекцией здоровья", - рассказывает она.

Случай с Эвией расследует и больница, где была совершена ошибка. Эвия предпочла не предавать гласности, где именно это произошло, так как многое делается для того, чтобы изменить ситуацию. Она продолжает лечение - но уже правильными препаратами, потому что известен правильный диагноз.

В Инспекцию здоровья подано четыре заявления. По всем получен отказ в возбуждении дела и в компенсации врачебных ошибок. Обоснование - срок давности. Жалобу, дескать, можно подавать после того, как прошло два года с момента обнаружения ущерба, но не позднее чем через три года с момента его причинения. Эвия узнала о неверном диагнозе четыре года спустя.

"Надо поменять этот закон, чтобы никому не пришлось пережить то, через что я прошла. Я не видела, как подрастает мой ребенок, ничего не видела, потому что была в больнице", - продолжает Эвия.

В Инспекции здоровья так и пояснили: если по делу истек срок давности, оно даже не рассматривается по существу, и компенсации за причиненный ущерб тоже не положено.

В прошлом году получено 221 заявление, по ним четыре человека получили отказ из-за просроченной подачи. В нынешнем году поступило уже 100 заявлений и было два отказа.

"Отказов всего четыре, мы можем дискутировать и сотрудничать. Закон писан для людей, а не для нас. Мы готовы слышать критику, которая формирует эту дискуссию", - заявила глава фонда врачебнго риска Инспекции по здоровью Даце Тарасова.

Присяжный адвокат и ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиня Карина Палкова подчеркивает: достаточно случая Эвии, чтобы понять - закон надо менять или предусмотреть исключения.

"Что мы понимаем из этой ситуации - срок надо поменять! Два-три года - срок несоразмерный, он не в интересах пациента. Второе, что я вижу: механизм компенсации не должен стать абсолютной необходимостью. Скорее, более важно сократить число ошибок, допускаемых медперсоналом", - оценивает ситуацию Палкова.

Эвии она рекомендует обратиться в суд. Тем временем та подала инициативу о продлении срока для востребования компенсации от трех до восьми лет.

Эти изменения поддерживает и министр Хосам Абу Мери: "Любую инициативу нужно рассмотреть. Я не знаю, восемь лет или пять. Это надо смотреть с юридической стороны. Ясно, что есть пациенты, у которых годами был один диагноз, потом стал другой".

В медицине примерно в 10% случаев бывают ошибки при первичном диагностировании. Но здесь идет речь о взятии на себя ответственности.

"Закон не может быть выше страданий человека или результата неправильного лечения", - считает Эвия.

(Иллюстративное фото.)

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