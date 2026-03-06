Через цыган подобраться к русским? Латковскис о хитрой задумке «скандального» ролика SIF (1)

Редакция PRESS 6 марта, 2026 11:13

Важно 1 комментариев

Обозреватель «Неаткариги» Бен Латковскис тоже решил отметиться публикацией по скандалу вокруг ролика Фонда общественной интеграции (SIF), о котором мы уже писали. Напомним суть видеоролика, снятого SIF. Ученик-цыган в столовой латышской школы разговаривает со своей мамой по телефону на цыганском языке; Райво грубо кричит на него: говори по нашему, или забыл латышский?

Спустя некоторое время, переехав в страну, где работает его отец, «штаты» (так в видеоролике называют США), Райво попадает в похожую ситуацию, где ему на английском языке четко говорят: либо говори на понятном языке, либо не говори вообще. И тут-то Райво понимает, насколько он был неправ в первом эпизоде.

«Прежде всего, следует помнить, что этот видеоролик не был снят на средства его авторов или на деньги, собранные спонсорами. Он был снят на средства государственного бюджета, то есть на деньги налогоплательщиков, то есть на наши деньги», – возмущается Латковскис. (О, как нам понятно его возмущение – сколько раз на деньги русских налогоплательщиков им делали разные гадости. Только вот тогда ни Латковскис, ни его коллеги по цеху ни малейшего несогласия не высказывали).

Далее он критикует снятый сюжет на предмет правдоподобия.

"Цыгане живут в Латвии уже много поколений и глубоко интегрированы в латвийское общество... Вероятность того, что цыганский ученик будет публично говорить на цыганском языке в школе, микроскопически мала. Таким образом, видеоролик уже в самой своей основе является малоправдоподобным... Если только с помощью образа рома не пытаются заменить какой-то другой.

...Если авторы клипа хотели подчеркнуть, что неправильно упрекать за публичное использование иностранных языков в школах, то им следовало выбрать любой другой язык, кроме цыганского, поскольку он является практически единственным (кроме ливского), который можно признать историческим языком «меньшинства».»

...Тут мы на минутку остановимся: ну да, цыгане и ливы – очень удобные меньшинства. Ливы особенно замечательны в этом плане, поскольку их с 1990-х уже не существует в природе. Просто идеальное меньшинство, о котором теперь уже можно проявлять всяческую заботу.

Цыгане в этом плане не столь удобны, но по сравнению с русскими тоже хороши. Потому что русские и в довоенной Латвии были меньшинством №1 по численности. Ну, то есть это не меньшинство – «это другое», как вы понимаете. Признать русским «традиционным меньшинством» – нет большего харама для современной латышской публицистики.

Но вернемся к тексту автора «Неаткариги», который пытается выяснить – а чего же добивались создатели клипа?

«Сознательно ложный характер клипа заставляет думать, что это и было его целью. Раздражить латышскую среду и напомнить о себе противоположному лагерю. Под противоположной стороной я имею в виду тех, кто говорит на разных языках и для кого латышский язык является раздражающим провинциальным архаизмом.

Вопрос – с какой целью? В год выборов цель не нужно далеко искать... Целевая аудитория — русскоязычные избиратели, у которых есть возможность присоединиться к партии, имеющей шансы прийти к власти. Поскольку Генеральная прокуратура заявила, что готова обратиться в суд с ходатайством о приостановлении деятельности партии «Стабильности!», с высокой вероятностью можно прогнозировать, что последняя не будет допущена к выборам. В связи с этим у других партий появилась возможность перераспределить значительную часть русскоязычного электората и привлечь к себе хотя бы часть из него».

Далее путем нехитрых вычислений Латковскис приходит к выводу, что поскольку SIF контролируется партией «Прогрессивные», то вот таким вот хитрым способом оные «прогрессивные» и нацелились на русский электорат. Такая вот хитропридуманная схема.

...А теперь позвольте нам высказать собственное мнение. Никакой особой конспирологии тут нет. Просто в кои то веки фонд общественной интеграции решил хоть как-то оправдать свое название и снять что-то на тему этой самой интеграции. Но Латковскис чертовски прав – с цыганским языком это все получилось как-то искусственно. Конечно же на месте цыганского должен был быть русский. Хотя бы потому, что в Латвии что-то не было слышно о случаях, когда цыганскими детям пытались запретить разговаривать на своем родном языке на переменах. 

Но дело в том, что использовать в таком клипе русский язык означало бы коснуться реальной проблемы – не придуманной, а именно что реальной. А все наши т.н. «неправительственные организации» - они не для того деланы, чтобы решать реальные проблемы. Они не про проблемы, они про бюджеты. Поэтому они с удовольствием будут бороться за права ливов, против работорговли, за обеспечение гнездами всех перелетных птиц, против глобального потепления, за мир во всем мире, и даже за создание человеческих условий проживания для кур, гусей и прочих водоплавающих. Но они ни в коем случае даже не приблизятся к «русскому вопросу». Ибо ссыкотно. Ибо там стоят надписи на всех языках «традиционных меньшинств», а также на латышском: “Uzmanību, mīnas!”.Или в переводе на язык нетрадиционного меньшинства: Осторожно, мины! 

 

 

Комментарии (1)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

