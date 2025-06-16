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Чемодан был слишком велик, но пассажирка нашла выход и утёрла нос Ryаnair

Редакция PRESS 16 июня, 2025 11:42

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Ирландский лоукостер Ryanair давно прославился своей почти драконовской строгостью к размерам ручной клади. Пассажиры не раз жаловались в соцсетях на непредсказуемые штрафы за едва заметное превышение установленных норм. И вот — новый виток борьбы за каждый сантиметр.

Но 43-летняя туристка Натали Сэдлер решила, что с неё хватит. Она не просто пожаловалась — она эффектно утерла нос авиагиганту, чем заслужила овации fellow-пассажиров и внимание прессы, включая Daily Express.

Мама троих детей вспоминает, как 20 мая 2025 года собиралась улетать с Балеар на родину — рейсом из Пальма-де-Майорки в Лидс-Брэдфорд. С приоритетной посадкой и двумя положенными единицами ручной клади — всё как по правилам: 40×20×25 см и 55×40×20 см. Однако один из сотрудников Ryanair решил, что её чемодан чуть великоват, и потребовал — либо в багаж, либо штраф 70 евро.

Но Натали — не из тех, кто пасует. Да, чемодан немного выходил за рамки, но, по её словам, всё осложнилось не самой ситуацией, а тем, как грубо с ней разговаривали. "Он был буквально на миллиметр шире. Колёсико чуть вылезло. Я не собираюсь спорить — да, формально не подходил. Но она (сотрудница Ryanair) была просто хамкой. Сказала: 'Либо платишь 70 евро, либо я тебя никуда не пускаю'", — вспоминает Натали.

Вместо того чтобы покорно расстаться с деньгами, женщина ушла... в бар. Попросила мусорный мешок, высыпала в него все свои вещи — и оставила чемодан в аэропорту. Потом просто зашла на борт, подняла мешок на верхнюю полку — и получила аплодисменты от пассажиров. Настоящее триумфальное шествие!

Интересно, что за неделю до этого злополучного рейса она летела на Майорку с тем же самым чемоданом — и проблем не было. Чемодан был совершенно новый, подарок родителей. Но Натали не жалеет ни о чём: "Мне было просто кайфово избавиться от него. Это всего лишь вещь, а не конец света. Я чувствовала себя, как будто вышла на свободу. Конечно, куплю новый — но на этот раз точно замерю до миллиметра. Чемодан стоил 45 фунтов, а платить 70 евро — ни за что!"

В свою защиту Ryanair заявил, что сотрудник, устроивший сцену, был не их, а от сторонней компании. Однако авиакомпания напомнила о простом правиле: "Если сумка помещается в наш размерник — она летит бесплатно. Если не помещается — взимается плата. В данном случае багаж не соответствовал нормам, и пассажир решила переложить вещи в другой, подходящий по габаритам мешок".

Тем временем на просторах интернета другие пассажиры тоже не стесняются делиться болью. Путешественница по имени Лив призывает: "Забудьте о чемоданах на колёсах, если хотите пронести их как ручную кладь!" Всё из-за того, что даже идеально подходящий по корпусу чемодан может не пройти по габаритам из-за выступающих колёс или ручек. А это — штраф.

Так, например, пассажирка из Лондона по имени Кей поплатилась за такие "мелочи" — и влетела на штраф в 75 евро. После чего поклялась больше никогда не пользоваться услугами Ryanair.

А другая туристка, Руби, попала на 60 евро… за бутылку воды, пристёгнутую к рюкзаку. Сотрудники Ryanair посчитали, что это превышение допустимого размера багажа.

Похоже, у Ryanair не бывает мелочей. Зато у пассажиров — появляются всё более креативные способы бороться за свои права.

 

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Комментарии (0) 9 реакций
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