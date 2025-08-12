Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Человек, продавший Аляску США, похоронен в Латвии

Редакция PRESS 12 августа, 2025 19:50

Михаэль фон Рейтерн (1820–1890) — граф, восьмой министр финансов Российской империи (1862–1878) и премьер-министр (1881–1886) — вошёл в историю как человек, продавший Аляску.

Рейтерн родился в семье балтийских немцев: его отец появился на свет в Валке, а род Рейтернов жил в Риге с конца XVII века. Карьеру начал в Министерстве финансов, затем работал в ведомствах юстиции и морских дел, возглавлял Комитет по делам железных дорог. В 1862 году стал министром финансов и начал реформы: ввёл единое казначейство, обнародовал бюджет, наладил строгий контроль расходов, при нём построили около 20 тысяч километров железных дорог и открыли первую систему в России.

В середине 1860-х годов дефицит бюджета, военные авантюры и страх перед возможной британской оккупацией заставили Петербург искать способ избавиться от Аляски. По поручению императора Александрa II Рейтерн в 1867 году заключил сделку: США заплатили 11 миллионов рублей (7,3 млн долларов). Эти средства пошли на погашение долгов и обязательств перед иностранными банками.

Рейтерн был сторонником частного предпринимательства и противником излишней милитаризации. Он предупреждал, что русско-турецкая война разрушит всё, чего удалось достичь, но его доводы проиграли военному лобби.

В 1871 году граф приобрёл Лиелэзерское имение близ Салдуса, записав его на имя зятя — барона Густава фон Нолькена. После смерти Рейтерн передал титул племяннику. Последним владельцем Эзерской усадьбы перед Первой мировой войной стал Эдуард фон Нолькен.

Михаэль фон Рейтерн похоронен в семейной усыпальнице у Эзерской усадьбы. Его имя и сегодня связывает историю Латвии с одной из самых известных сделок XIX века.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать