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Бывший «пивной король» Гаврилов не может пережить, что его особняк в Юрмале отобрали за долги

Редакция PRESS 5 февраля, 2025 09:00

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В прошлом году бизнесмен Виталий Гаврилов был вынужден покинуть свой шикарный дом в Дубултах, где он и его семья прожили много лет, из-за невыплаченных кредитов. Дом был выставлен на продажу за 2,5 миллиона евро, но теперь его можно купить за 1,9 миллиона евро, говорится в статье Эвии Калнберзы «Все еще не могу продать юрмальскую виллу» в «Privātā Dzīve».

С исчезновением семейного развлекательного центра GO Planet почетный президент Латвийской конфедерации работодателей Гаврилов остался без своего дома площадью 638 м2 в Дубултах. Его забрал банк, который когда-то выдал Гаврилову кредит на создание GO Planet. Изначально дом был выставлен на продажу за 2,5 миллиона евро, но теперь его можно приобрести за 1,9 миллиона евро.

Гаврилов не скрывает, что ему и его жене было тяжело покидать семейный дом, поскольку он навевает множество воспоминаний. Он до сих пор не может смириться с произошедшим.

«Я усвоил суровый урок. Если вы хотите сделать крупные инвестиции в Латвии, нужно быть осторожным. Особенно если они связаны с образованием, инновациями или центрами семейного досуга, как это было в нашем случае. Банк забрал его у нас, потому что считает, что люди уезжают и такой центр развлечений не нужен», - говорит он.

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Туман и скользко: погода на четверг

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг во многих регионах Латвии ожидаются снег, дождь и туман, в то время как в Курземе будет светить солнце, сообщают синоптики.

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Мы готовы к отключению от БРЭЛЛ, но нельзя исключать провокаций: Ринкевич

Важно 14:44

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Страны Балтии максимально подготовились к тому, чтобы отключиться от совместной энергосистемы c Россией, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и присоединиться к единой европейской электросети, но нельзя исключать провокаций, заявил в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Эдгар Ринкевич.

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Важно 14:34

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Важно 14:23

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Мир 14:20

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В шведском городе Эребру в результате стрельбы в школе по меньшей мере 10 погибших и 15 раненых, сообщает местное издание SVT.

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Начала работать единая платформа балансировки электроэнергии стран Балтии

Новости Латвии 13:55

Новости Латвии 0 комментариев

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Испанцев в Адажи буквально тошнит: иностранные солдаты жалуются на латвийские условия

Важно 13:44

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Испанские СМИ только что сообщили об обеспокоенности солдат ситуацией, в которой они оказались в Латвии. Ассоциация солдат и морских пехотинцев (ATME) бьет тревогу — испанские солдаты, дислоцированные в Латвии, вынуждены работать в неадекватных условиях и подвергают свое здоровье риску. Основная претензия касается неподходящей для зимы одежды, но особенно отмечается работа на базе в Адажи. Там, как утверждают в ассоциации, солдатам приходится ремонтировать технику в непроветриваемых помещениях, без защитных касок, сообщает телеканал TV3.

Испанские СМИ только что сообщили об обеспокоенности солдат ситуацией, в которой они оказались в Латвии. Ассоциация солдат и морских пехотинцев (ATME) бьет тревогу — испанские солдаты, дислоцированные в Латвии, вынуждены работать в неадекватных условиях и подвергают свое здоровье риску. Основная претензия касается неподходящей для зимы одежды, но особенно отмечается работа на базе в Адажи. Там, как утверждают в ассоциации, солдатам приходится ремонтировать технику в непроветриваемых помещениях, без защитных касок, сообщает телеканал TV3.

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