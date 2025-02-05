Бывший «пивной король» Гаврилов не может пережить, что его особняк в Юрмале отобрали за долги

С исчезновением семейного развлекательного центра GO Planet почетный президент Латвийской конфедерации работодателей Гаврилов остался без своего дома площадью 638 м2 в Дубултах. Его забрал банк, который когда-то выдал Гаврилову кредит на создание GO Planet. Изначально дом был выставлен на продажу за 2,5 миллиона евро, но теперь его можно приобрести за 1,9 миллиона евро.

Гаврилов не скрывает, что ему и его жене было тяжело покидать семейный дом, поскольку он навевает множество воспоминаний. Он до сих пор не может смириться с произошедшим.

«Я усвоил суровый урок. Если вы хотите сделать крупные инвестиции в Латвии, нужно быть осторожным. Особенно если они связаны с образованием, инновациями или центрами семейного досуга, как это было в нашем случае. Банк забрал его у нас, потому что считает, что люди уезжают и такой центр развлечений не нужен», - говорит он.