«Бюджетная бомба Франции: Европа в шаге от долгового кризиса» — Politico

По словам Байру, без существенных изменений, таких как оцифровка, декарбонизация и инвестиции в оборону, Европа рискует столкнуться с финансовым кризисом. При этом возможностей для манёвра становится всё меньше: на ситуацию давят сразу две проблемы — высокий уровень госдолга и хронические дефициты бюджета. Во Франции дефицит бюджета с 2019 года не опускался ниже 3% ВВП, а в 2020 году достиг почти 9%. Даже по самым осторожным прогнозам, вернуться к целевым показателям страна сможет не раньше 2029 года.

Как отмечают аналитики, расходы на пенсии, здравоохранение и социальную защиту продолжают расти на фоне снижения числа трудоспособных граждан. Доклад ОЭСР указывает: в ближайшие 25 лет государственные расходы, связанные с демографией, увеличатся примерно на 3 процентных пункта ВВП. В Великобритании, по оценкам Бюджетного управления, уже к 2070-м годам на пенсионную систему может уходить до 7,7% ВВП. Это заметный рост по сравнению с сегодняшними 5%.

В условиях ужесточения денежно-кредитной политики увеличиваются и затраты на обслуживание государственных долгов. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу десятилетия совокупный бюджетный дефицит еврозоны может вырасти до 3,3% ВВП, а общий уровень госдолга приблизится к 93% ВВП. Эксперты подчеркивают: обслуживание долга станет дороже из-за роста процентных ставок, а инвесторы уже проявляют большую чувствительность к состоянию государственных финансов.

Отдельной строкой проходят расходы на оборону, большинство стран ЕС уже объявили о существенном увеличении военных бюджетов. По оценкам рейтингового агентства KBRA, новые обязательства по расходам на оборону могут увеличить дефициты в ЕС ещё на 1,3–2,8% ВВП в зависимости от темпов и структуры финансирования. В Германии и других крупных экономиках проблема усугубляется сокращением рабочей силы: доля работающих по отношению к пенсионерам сокращается, что дополнительно осложняет ситуацию на рынке труда и создаёт нагрузку на бюджет.

Проблемы Франции поднимают на новый уровень европейскую дискуссию о пределах фискальной устойчивости. По мнению экспертов, без комплексных реформ в социальной политике, здравоохранении и обороне странам ЕС будет всё труднее справляться с нарастающими вызовами.