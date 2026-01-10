Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Клиентов всё меньше? В Алуксне закрылся последний киоск Narvesen

10 января, 2026

Ещё в начале прошлого лета в Алуксне работало два киоска Narvesen. Однако 1 июля закрылся киоск на ул. Пилс, а в начале нынешнего - на ул. Тирготаю, сообщает Jauns.lv.

Как пишут на местном портале Aluksniesiem.lv, ничто не предвещало закрытия этого последнего киоска - не было никаких оповещений о том, что он прекращает деятельность, хотя с 30 декабря торговая точка не работала. Жители города недоумевают, многие очень эмоционально восприняли потерю. 

Продавщица киоска от беседы с журналистом портала отказалась и закрыла дверь. В аптеке по соседству рассказали, что киоск закрыт уже неделю и всё это время народ интересуется, что произошло: "Да, у нас спрашивают, а пожилые люди даже плачут - что теперь делать. Продавщица фактически была как бы социальным работником: помогала пенсионерам пополнять телефонные карты или справляться с кодами обновления для телевидения - ведь толком нет никого, кто бы это делал и помогал". 

Замечено, что киоск очень часто посещался, особенно по утрам, потому что там удобнее всего было купить прессу, сигареты и лотерейные билеты.

Портал Alūksniešiem.lv ещё не получил ответа от представительства Narvesen, но в июле, когда редакция поинтересовалась закрытием киоска на ул. Пилс, был получен ответ, что он был нерентабелен. "Меняются привычки покупателей, сокращается спрос на определённые товары, в том числе прессу и другие традиционно востребованные товары, поток клиентов в этом месте значительно уменьшился", - заявила представитель Narvesen Илзе Думцева, пообещав, тем не менее, что киоск на ул. Тирготаю продолжит работу, поскольку поток клиентов в этом месте достаточный и спрос на товары и услуги позволяет обеспечить стабильную работу киоска. Видимо, за полгода что-то изменилось.

Следует отметить, что 30 декабря был закрыт киоск Narvesen в Гулбене, в марте прошлого года - в Мадоне, в позапрошлом году - в Смилтене и Балви. 

Согласно карте на сайте Narvesen.lv, ближайшие торговые точки имеются в Валмиере, Цесисе, Екабпилсе и Резекне.

«Пособия выплачивают очень хорошо»: жильцы дома на улице Баускас получили 60 840 евро
«Пособия выплачивают очень хорошо»: жильцы дома на улице Баускас получили 60 840 евро

Латковскис: «Баррикадам — 35. Какие выводы мы можем сделать?»
Латковскис: «Баррикадам — 35. Какие выводы мы можем сделать?»

И никакого мяса: павильон Центрального рынка станет «объектом с магнитом»
И никакого мяса: павильон Центрального рынка станет «объектом с магнитом»

«Ну очень быстрое реагирование»: как вернуть товар, у которого срок годности истёк вчера?

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

Села в автобус, но домой не доехала: полиция просит помощи в розыске рижанки

Рижское восточное управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Людмилу Мосиенко 1957 года рождения, которая проживает на ул. Стайцелес.

Британские университеты стали рассадниками исламизма, считают… в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты ограничили финансирование обучения своих граждан в британских университетах. «Власти ОАЭ не хотят, чтобы их дети подвергались [исламистской] радикализации в университетских кампусах», - пишет The Finsncial Times.

Болгария перешла на евро. Как в других 20 странах еврозоны относятся к этой валюте?

Недавнее исследование Eurobarometer показало, что поддержка евро остается высокой во всем ЕС. Участники опроса утверждают, что эта валюта упростила ведение бизнеса в разных странах ЕС.

«Нам придётся защитить Гренландию». Трамп заявил, что территорию могут захватить Россия или Китай

Президент Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы ее не смогли захватить Россия или Китай.

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас

Политик Рудольф Бреманис (Суверенная власть/Младолатыши) опубликовал на YouTube кадры с видеорегистратора, записавшие момент взрыва в многоквартирном доме на улице Баускас.

И никакого мяса: павильон Центрального рынка станет «объектом с магнитом»

В течение двух лет ожидаются перемены - мясной павильон Центрального рынка в Риге перестанет выполнять рыночную функцию, сейчас думают над тем, что должно быть в этом здании. Об этом в эфире TV24 высказался депутат Рижской думы от Нацобъединения Дайнис Лоцис, председатель комитета по городской собственности и спортивной комиссии.

