Клиентов всё меньше? В Алуксне закрылся последний киоск Narvesen

Как пишут на местном портале Aluksniesiem.lv, ничто не предвещало закрытия этого последнего киоска - не было никаких оповещений о том, что он прекращает деятельность, хотя с 30 декабря торговая точка не работала. Жители города недоумевают, многие очень эмоционально восприняли потерю.

Продавщица киоска от беседы с журналистом портала отказалась и закрыла дверь. В аптеке по соседству рассказали, что киоск закрыт уже неделю и всё это время народ интересуется, что произошло: "Да, у нас спрашивают, а пожилые люди даже плачут - что теперь делать. Продавщица фактически была как бы социальным работником: помогала пенсионерам пополнять телефонные карты или справляться с кодами обновления для телевидения - ведь толком нет никого, кто бы это делал и помогал".

Замечено, что киоск очень часто посещался, особенно по утрам, потому что там удобнее всего было купить прессу, сигареты и лотерейные билеты.

Портал Alūksniešiem.lv ещё не получил ответа от представительства Narvesen, но в июле, когда редакция поинтересовалась закрытием киоска на ул. Пилс, был получен ответ, что он был нерентабелен. "Меняются привычки покупателей, сокращается спрос на определённые товары, в том числе прессу и другие традиционно востребованные товары, поток клиентов в этом месте значительно уменьшился", - заявила представитель Narvesen Илзе Думцева, пообещав, тем не менее, что киоск на ул. Тирготаю продолжит работу, поскольку поток клиентов в этом месте достаточный и спрос на товары и услуги позволяет обеспечить стабильную работу киоска. Видимо, за полгода что-то изменилось.

Следует отметить, что 30 декабря был закрыт киоск Narvesen в Гулбене, в марте прошлого года - в Мадоне, в позапрошлом году - в Смилтене и Балви.

Согласно карте на сайте Narvesen.lv, ближайшие торговые точки имеются в Валмиере, Цесисе, Екабпилсе и Резекне.