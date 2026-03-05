Пособие на похороны: кто может получить и как оформить выплату? Редакция PRESS 5 марта, 2026 08:00

Организация похорон, кремации или репатриации - задача, требующая быстрых решений, внимания к деталям и значительных расходов. Именно поэтому многие семьи интересуются, как оформить пособие на похороны, кто имеет право на выплату и какие документы необходимо подать.

Ниже вы найдете информацию о двух видах пособий на похороны, а также подробную инструкцию, как получить пособие на похороны в Риге, Юрмале и других городах Латвии, какие документы требуются и какие сроки необходимо соблюсти.

Если вы хотите уточнить детали оформления или получить консультацию перед подачей заявления, мы готовы помочь круглосуточно. Позвоните нам - мы подскажем, какие документы нужны именно в вашем случае +371 200 800 07

Какие бывают пособия на похороны в Латвии

В Латвии поддержка семьи после смерти человека может предоставляться в нескольких формах. Существуют два основных вида выплат, которые могут покрыть частично или полностью расходы на похороны: государственное пособие и муниципальная помощь. Эти выплаты отличаются по размеру, условиям назначения и учреждениям, которые их оформляют.

Государственное пособие на похороны (Apbedīšanas pabalsts no VSAA)

Это основная выплата, регулируемая Государственным агентством социального страхования (VSAA).

Муниципальное пособие на похороны (Pašvaldības pabalsts apbedīšanai)

Это дополнительная помощь, которую назначает социальная служба конкретного города.

Далее мы расскажем более подробно о каждом из видов пособия: как оформить, кому оно полагается и какого размера, а также другие важные нюансы.

1. Государственное пособие на похороны от VSAA: кому положено и как получить

Ниже перечислены основные права, размер пособия, сроки подачи заявления и полный перечень документов, необходимых для получения выплаты государственного пособия на похороны.

Право на оплачиваемые выходные

Трудовое законодательство Латвии гарантирует работнику два оплачиваемых выходных дня, если умер супруг, родитель, ребёнок или другой близкий член семьи. Эти дни предоставляются для организации похорон и оформления необходимых документов.

Кто имеет право на пособие на похороны

Право на государственное пособие на похороны имеет член семьи усопшего (с последним местом проживания в административной территории города Рига) или лицо, взявшее на себя организацию погребения от имени семьи.

Размер пособия на похороны

Размер пособия на похороны зависит от категории умершего. Ниже структурированное объяснение по каждому случаю.

В случае смерти работающего (застрахованного) лица

Пособие выплачивается в размере двукратной средней страховой зарплаты умершего, но не ниже минимального порога.

В случае смерти пенсионера или получателя страховой компенсации

Размер пособия две месячные пенсии или выплаты умершего, включая возможные доплаты за накопленный стаж до 31.12.1995.

В случае смерти получателя социального обеспечения

Пособие составляет двукратный размер государственного социального пособия. При смерти людей с инвалидностью 1-й и 2-й группы сумма рассчитывается как для неработающих лиц.

В случае смерти иждивенца застрахованного лица

Выплата равна трёхкратному размеру государственного социального пособия по возрасту.

Назначается при смерти несовершеннолетнего ребёнка или ребёнка до 24 лет, если он учился в средней или высшей школе.

Если застрахованное лицо или его ребёнок умерли в течение месяца после прекращения работы, пособие выплачивается, если перед увольнением человек работал или платил взносы как самозанятый не менее 2 месяцев из последних 3.

В случае смерти безработного - государственное пособие по социальному обеспечению по возрасту утраивается.

Назначается, если умерший получал пособие по безработице, или имел статус безработного, и за него были уплачены взносы по безработице минимум 12 месяцев из последних 36.

Если умерший одновременно соответствует нескольким статусам, дающим право лицу, осуществляющему погребение, на получение данного пособия, то выплачивается одно пособие на погребение, наибольшее по размеру.

Актуальные размеры пособий и изменения в порядке их назначения рекомендуем отслеживать на официальной странице VSAA.

Как подать заявление на пособие на похороны

Заявление можно подать:

лично в любом центре обслуживания клиентов Государственного агентства социального страхования (VSAA)

онлайн через портал gov.lv

по почте, в электронном виде (заявление должно быть подписано надежной электронной подписью с отметкой времени)

Средний срок рассмотрения заявления - до 3 рабочих дней.

Срок подачи заявления

Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня смерти. Если срок пропущен, пособие назначено не будет.

2. Муниципальное пособие на похороны: различия по городам

После оформления государственной выплаты семья может иметь право на дополнительную финансовую поддержку от муниципалитета по месту последнего декларированного проживания умершего. Размер и условия такой помощи различаются в зависимости от города или края, поэтому важно учитывать региональные особенности.

Ниже представлены отдельные разделы с пояснениями по трем основным категориям:

Рига

Юрмала

другие города Латвии.

Муниципальное пособие на похороны в Риге

В Риге действует собственный порядок назначения муниципального пособия на похороны, которое может быть получено в дополнение к государственной выплате VSAA. Пособие частично покрывает расходы на организацию похорон и предоставляется на основании фактически подтверждённых затрат.

Кто имеет право на пособие

Муниципальное пособие назначается:

если последнее задекларированное место проживания умершего находилось в Риге,

близкому родственнику по первой линии, который предоставил документы, подтверждающие понесённые расходы на похороны.



Необходимые документы

Чтобы получить пособие на похороны, обратившись к услугам похоронного бюро, родственнику необходимо заполнить заявление очно (в офисе похоронного бюро).

Обратившись же в Рижское социальное управление (Rīgas Sociālais dienests) необходимо подать следующие документы:

- заявление;

- Копию свидетельства о смерти (при предъявлении оригинала);

- справку из VSAA, подтверждающую, что государственное пособие на похороны не было выплачено, либо указание размера выплаченного пособия;

- оригиналы документов, подтверждающих расходы на похороны (чеки, счета, акты выполненных работ).

Эти документы являются обязательным основанием для назначения пособия на похороны и перечисления средств заявителю либо поставщику похоронных услуг.

Отдельное требование: оригиналы документов, подтверждающих расходы на похороны, необходимо предоставить в течение двух месяцев с момента их возникновения.

Размер пособия

Муниципальное пособие выплачивается в размере фактических расходов на погребение умершего, но не более 430 €.

Размер пособия уменьшается на сумму пособия на погребение, выплаченную Государственным агентством социального страхования (VSAA) или другим учреждением. При обращении за пособием доходы и материальное положение семьи (лица) не учитываются.

Пособие перечисляется:

лицу, указанному в заявлении,

либо непосредственно тому, кто предоставлял похоронные услуги (например, похоронному бюро ANGEL), если заявитель выбрал такой способ.

Срок подачи заявления:

Заявление на муниципальное пособие необходимо подать в течение 6 месяцев со дня смерти.

После истечения срока пособие не назначается.

Куда обращаться:

Обращения принимает Рижская социальная служба - лично, по записи или через электронные каналы с безопасной e-подписью.

Если вы не желаете тратить время на оформление бумаг или сомневаетесь, какие документы нужны именно в вашей ситуации, мы, похоронное бюро ANGEL, готовы помочь вам круглосуточно. Мы подскажем, какие выплаты вам положены, и при необходимости возьмём процесс оформления на себя: +371 200 800 07

Муниципальное пособие на похороны в Юрмале

В Юрмале действует отдельный порядок предоставления финансовой помощи семьям умерших жителей города.

Кто имеет право на пособие

Муниципальное пособие предоставляется:

если последнее задекларированное место проживания умершего находилось в Юрмале,

близкому родственнику по первой линии, который предоставил документы, подтверждающие понесённые расходы на похороны.

Необходимые документы:

Для получения пособия в Юрмале в Юрмальское социальное управление нужно подать:

заявление;

справку VSAA о том, что пособие не выплачивалось (или указана выплаченная сумма);

документы, подтверждающие расходы на похороны.

Размер пособия:

Сумма выплаты равна фактическим расходам, но не превышает 350 евро (включая государственное и муниципальное пособие). С 1 января 2025 года пособие на погребение назначается в соответствии с фактическими расходами на похороны, но не превышает общую сумму государственного и муниципального пособия в размере 450 евро.

Пособие перечисляется:

лицу, указанному в заявлении,

либо непосредственно тому, кто предоставлял похоронные услуги (например, похоронному бюро ANGEL), если заявитель выбрал такой способ.

Срок подачи заявления:

Заявление необходимо подать в течение трёх месяцев со дня выдачи свидетельства о смерти.

Куда обращаться:

Обращения принимает Социальная служба Юрмалы - лично, по записи или через электронные каналы с безопасной e-подписью.

Если вы не желаете тратить время на оформление бумаг или сомневаетесь, какие документы нужны именно в вашей ситуации, мы, похоронное бюро ANGEL, готовы помочь вам круглосуточно. Мы подскажем, какие выплаты вам положены, и при необходимости возьмём процесс оформления на себя: +371 200 800 07

Муниципальное пособие на похороны в других городах Латвии

Порядок оформления муниципального пособия на похороны в других регионах Латвии в целом схож с процедурами в Риге и Юрмале, однако детали могут различаться в зависимости от требований местного самоуправления. Общий принцип остается единым: пособие выплачивается для покрытия расходов на организацию похорон, и его может получить родственник или другое, уполномоченное родственниками умершего лицо, взявшее на себя ответственность за погребение усопшего.

Необходимые документы:

В каждом муниципалитете размер пособия и перечень необходимых документов могут отличаться, однако чаще всего требуются:

Заявление на получение пособия на похороны Подаётся в социальную службу (sociālais dienests) по месту последнего декларированного проживания усопшего.

Копия свидетельства о смерти При подаче заявления необходимо предъявить оригинал.

Справка Государственного агентства социального страхования (VSAA) Подтверждает, что государственное пособие на погребение не выплачивалось, или указывает сумму выплаченной государственной компенсации.

Документы, подтверждающие фактические расходы на похороны Это могут быть счета и квитанции за ритуальные услуги, кремацию, транспортировку и иные услуги, связанные с похоронами.

Размер пособия в регионах Латвии

Муниципальное пособие на похороны обычно покрывает часть расходов и выплачивается в пределах суммы, установленной местной думой. В большинстве регионов оно составляет от 150 до 430 евро, но не превышает фактические расходы на организацию похорон. Выплата осуществляется лицу, которое занимается организацией погребения или тому, кто предоставлял ритуальные услуги, если это указано в заявлении.

Срок подачи заявления:

В большинстве муниципалитетов заявление на пособие необходимо подать в течение 3 месяцев с момента выдачи свидетельства о смерти. Если заявление подано позже, муниципалитет имеет право отказать в назначении пособия.

Куда обращаться:

Жителям других городов и регионов Латвии необходимо обратиться в Социальную службу (Sociālais dienests) по месту последнего декларированного проживания усопшего.

Контакты социальной службы каждого самоуправления можно найти на их официальных веб-сайтах или портале latvija.gov.lv.

Дополнительные расходы и помощь похоронного бюро ANGEL

Оформление пособия на похороны - важный этап, который помогает частично покрыть расходы на организацию похорон, кремации или репатриации. Чтобы избежать задержек, важно своевременно собрать документы, соблюдать сроки подачи заявления и правильно заполнить формы. Для облегчения процесса, наше похоронное бюро ANGEL предлагает:

помощь в сборе и систематизации документов для подачи на пособие;

консультации по процедурам в Риге, Юрмале и других самоуправлениях;

подготовку пакета документов для государственной и муниципальной поддержки;

помощь с организацией традиционных похорон, кремации или репатриации.

Если вам нужна помощь, консультация или сопровождение в оформлении документов и/или пособия на похороны, мы готовы взять на себя все процессы, чтобы вы могли сосредоточиться на прощании с близким человеком.

Круглосуточный телефон: +371 200 800 07