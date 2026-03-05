В Латвию прибыла с визитом кронпринцесса Швеции

Кронпринцесса Виктория - старшая дочь короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

Виктория стала кронпринцессой в 1980 году, когда вступил в силу закон, принятый Риксдагом в 1979 году, согласно которому наследником престола становится старший ребенок монарха, независимо от пола.

Кронпринцесса Виктория и Даниэль Вестлинг, поженились 19 июня 2010 года в Стокгольмском кафедральном соборе.

Швеция - конституционная монархия, в которой члены королевской семьи играют лишь формальную роль. Король Карл XVI Густав является главой государства, но его полномочия ограничены представительскими и церемониальными обязанностями.