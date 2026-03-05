Из-за наплыва острых пациентов в Латвии перенесли плановые операции

Решение о переносе плановых операций больница приняла в конце февраля, поскольку помощь требовалась все большему числу пациентов. Переломы и вывихи ног и рук, серьезные ушибы и другие травмы, характерные для зимы и оттепели, привели к образованию длинных очередей в этом медучреждении.

«У нас существенно увеличилось число острых пациентов, особенно в отделении травматологии. Также и в других отделениях стационара», — рассказал член правления больницы Андрис Вистиньш.

«Конечно, с точки зрения пациента, это неприятно. Мы слышали, что многие плановые операции приходится ждать годами. Когда человек дождется своей очереди, с медицинской точки зрения, будет это несколько дней или даже недель, клинически не столь существенно», — пояснил Вистиньш.

По словам Вистиньша, со среды, 4 марта, проведение плановых операций возобновляется без ограничений.

В Министерстве здравоохранения отметили, что такая практика допустима, чтобы можно было оказать первую неотложную помощь пациентам, которым она остро и срочно необходима.

Подобные ситуации сложились не только в Лиепае, но и в других медучреждениях страны, в том числе в Риге. Основная причина в продолжительной зиме, что значительно увеличило поток травмированных пациентов.