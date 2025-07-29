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Быстрые, шокирующие, невероятные: через юмор и абсурд латвийцев познакомят с методами мошенников

Редакция PRESS 29 июля, 2025 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

Valsts policija

Государственная полиция Латвии запускает социальную кампанию под названием «____ способ потерять деньги!». Её цель — познакомить людей со способами и методами, которые используют мошенники. В результате, по мнению стражей порядка,  должно сократиться количество зарегистрированных случаев, когда граждане становятся жертвами обмана.

Кампания строится на юмористичном представлении абсурдных ситуаций, в то же время подчёркивая эмоциональные последствия для пострадавших. Полиция призывает людей быть критичными, не доверять непроверенной информации, действовать осторожно и — что особенно важно — предупреждать своих близких о действиях мошенников.

Глава Государственной полиции Армандс Рукс, открывая кампанию, отметил:
«В каждой шутке есть доля правды — мы хотим напомнить обществу о приёмах мошенников. Существуют десятки способов потерять деньги, и многие из них между собой связаны. Именно поэтому посыл кампании «____ способ потерять деньги!» может охватывать самые разные формы обмана — быстрые, шокирующие, невероятные. Мы призываем всех, кто увидит материалы кампании и услышит истории пострадавших: позвоните своим близким, пока это не сделал мошенник».

За первую половину текущего года в Государственной полиции зарегистрированы 3493 случая мошенничества (на 1533 больше, чем за тот же период прошлого года), из которых в 1444 случаях (на 367 больше) были нанесены реальные финансовые убытки гражданам, общая сумма которых составила почти 10 миллионов евро (рост на 1,5 млн евро).

Мошенники крадут не только деньги, но и доверие

Они используют самые разные приёмы: представляются сотрудниками банков, госучреждений, родственниками или поставщиками услуг. Их цель — как можно быстрее убедить человека раскрыть личные или финансовые данные, перевести деньги или установить вредоносное ПО.

«Мошенничество — это не просто кража данных или денег. Это подрыв доверия в обществе и чувства безопасности. Современные мошенники — организованные, технически подкованные и сознательно используют неосведомлённость, сочувствие и доброту людей в своих целях. За каждым таким случаем стоят реальные потери — как финансовые, так и эмоциональные. Этой кампанией мы хотим напомнить: даже безобидный клик в интернете или телефонный звонок может стать способом потерять деньги. Поэтому важно говорить об этом, делиться и учиться распознавать риски до того, как станет слишком поздно», — подчёркивает начальник 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями Олег Филатов.

Многие действуют импульсивно, поверив в истории о несчастных случаях, заблокированных счетах или срочных ситуациях. Достаточно одного необдуманного шага — и можно потерять крупную сумму. Именно голосовое мошенничество стало самым распространённым видом обмана за первые шесть месяцев года: в полиции зарегистрированы 2417 таких случаев (+1488), ущерб превысил 5 миллионов евро, пострадали 674 человека.

Рост наблюдается и в других формах мошенничества. За этот год зафиксированы 155 случаев инвестиционного мошенничества с общим ущербом более 2,6 млн евро. Мошенники регулярно адаптируют свои методы, рассылая фальшивые сообщения о «штрафах», «незавершённых платежах» или «уведомлениях о счетах». Только за первое полугодие 328 человек понесли убытки на сумму более 500 000 евро.

Кроме того, мошенники всё чаще выдают себя не только за представителей организаций или родственников, но и за коллег или руководителей, прося срочно оплатить крупный счёт или перевести деньги для «начала сотрудничества». Используя спешку и авторитет, они влияют на принятие решений. В 16 таких случаях непроверенный платёж обернулся убытками на сумму 887 591 евро.

Абсурдные ситуации — как предостережение

Пустое место в названии кампании — «____ способ потерять деньги!» — выбрано не случайно. Каждый может сам подставить слово, отражающее реальный, пусть и невероятный, но увы — правдивый случай, например: «быстрый способ», «лёгкий способ», «способ через код».

Все истории кампании основаны на реальных историях: деньги заворачивали в полотенца, клали в пакеты, оставляли под скамейкой в парке или даже выбрасывали из окна. В некоторых случаях мошенники убеждали людей испортить свои устройства — положить в холодильник или опустить в воду — чтобы те не смогли прервать звонок или сообщить о происшествии.

Такое изображение ситуаций с элементами юмора помогает привлечь внимание и сделать тему обсуждаемой в кругу семьи и друзей.

Государственная полиция особенно призывает говорить об этом с близкими — родителями, бабушками и дедушками, детьми — что делать в случае получения подозрительного звонка, сообщения, письма или предложения. Важно договориться о «кодовых словах» или плане действий, чтобы мошенникам не удалось застать врасплох. Такие разговоры позволяют вовремя заметить опасность и предотвратить обман.

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