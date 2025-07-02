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Было два, стало три вице-мэра: мнение несогласных рижан приняли к сведению, но учитывать не стали (2)

© LETA 2 июля, 2025 13:33

Новости Латвии 2 комментариев

Фото Press

Во вторник после многочасовых дебатов заместителями мэра Риги Виестура Клейнбергса ("Прогрессивные") были избраны Эдвард Ратниекс (Национальное объединение), Вилнис Кирсис ("Новое Единство") и Марис Спринджукс ("Объединенный список").

Ратниекс будет отвечать за безопасность, имущество, жилье и вопросы окружающей среды. Кирсис будет отвечать за образование, культуру, спорт и семейную политику. Спринджукс будет заместителем мэра по вопросам городского развития и Рижской метрополии.

За назначение Ратниекса, Кирсиса и Спринджукса заместителями мэра проголосовали 34 депутата, против - 22 депутата. На сегодняшнем заседании думы присутствовало 57 из 60 депутатов. 56 голосов были признаны действительными.

До сих пор у председателя Рижской думы было два заместителя. При увеличении числа вице-мэров с двух до трех дополнительное финансирование вице-мэра и его сотрудников в бюджете Рижской думы на 2026 год составит 167 218 евро.

Проект обязательных правил о введении трех постов вице-мэров с 16 июня по 30 июня был опубликован на официальном сайте Рижского самоуправления "www.riga.lv" для общественного обсуждения. Было получено 496 частных мнений.

Все написавшие высказались против создания должности третьего заместителя председателя Рижской думы по ряду причин: новая должность не оправдана, создает ненужные расходы, не отвечает общественным интересам, увеличивает административные расходы и бюрократию, но не вносит реального вклада в управление городом, противоречит направлению сокращения общественных расходов.

Эти мнения были приняты к сведению, но не учтены.

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Комментарии (2) 47 реакций
Комментарии (2) 47 реакций
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