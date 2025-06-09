Бунт в Лудзе и драки в Вецмилгрависе: молодёжные побоища времён Советской Латвии

Как ученики ремесленного училища Лудзу захватили

В сентябре 1953 года в Лудзе взбунтовались учащиеся ремесленного училища № 5. Как сообщал в Генеральную прокуратуру СССР в сентябре прокурор Латвийской ССР В. Липин, всего в училище обучался 201 человек. Половина — бывшие детдомовцы, подростки из Белоруссии, потерявшие родителей в годы войны. Дисциплины и порядка не было. Мастера вели себя грубо, но это только раздражало учащихся. Чувствуя свою беспомощность, воспитатели все чаще обращались за помощью к работникам милиции, вызывая их в училище. Возник антагонизм между подростками и милицией, усиленный круговой порукой и внутригрупповой солидарностью учащихся. 1 сентября 1953 г. ученики старших групп к занятиям не приступили. Они дезорганизовали работу школы. Силой отбирали одежду, обувь и другие вещи у младших, избивали их. В училище процветало воровство. Старшие не только воровали сами, но и заставляли воровать других — в садах и огородах местных жителей.

Ученики безобразничали на улицах города, приставали к жителям, пьянствовали и дебоширили. 17 сентября 1953 г. один из подростков был задержан милицией за некие «хулиганские действия у памятника погибшему подполковнику Советской армии» (подробности неизвестны). Товарищи задержанного явились в районный отдел милиции, чтобы потребовать его освобождения, а в случае отказа — освободить силой. Лишь узнав, что задержанный ученик уже отпущен, подростки разошлись, но не успокоились.

Вечером 19 сентября группа учеников окружила и избила участкового милиционера. 20 сентября, заподозрив, что комендант общежития жаловался на учеников директору, ученики 8-й группы пытались вломиться в его комнату. Выломать двери комнаты не удалось. Тогда пролезли в разбитое окно, избили коменданта, поломали мебель. В тот же вечер подростки ворвались в общежитие младших классов. Они избили несколько человек и забрали их вещи. Жаловаться запретили, пригрозив расправой.

Вечером 21 сентября — новое нападение на милиционера. Его окружила группа учеников и ударила камнем. Тот в свою очередь хлестнул нападавших уздечкой и спрятался в здании районного отдела милиции. «Пострадавшие» и их товарищи побежали в общежитие, заявив, что милиция бьет учеников, и потребовали, чтобы все немедленно пошли «бить ментов». Угрозами и силой им удалось собрать «ополчение» ремесленников, которые побежали к милиции, вооружившись палками и камнями. Здание забросали камнями, выбили 20 окон. После нападения в помещении милиции нашли 55 тяжеленных камней (до полутора килограммов каждый). Милиция растерялась. Не получив отпора, хулиганы занялись поисками милиционеров. Одного из них нашли на занятиях в вечерней школе и избили. В ночь с 22 на 23 сентября город фактически был «оккупирован» подростками. Вооруженные палками и камнями, они до 4 утра патрулировали по улицам. В ту же ночь взломали двери гардероба общежития и разграбили все вещи учеников. Награбленное спрятали в кустах и у горожан! Напутанные хулиганским террором, младшие ученики покинули школу. Некоторые из них разъехались по домам. Школа прекратила занятия.

Для наведения порядка потребовалась специальная милицейская операция, в результате которой 43 бывших детдомовца были задержаны. 17 человек в тот же день вернули в школу. 14 человек направили на учебу в другие училища. Восемь подростков были арестованы.

Убийство кочегара

Еще одно происшествие, о котором рассказывает российский историк Владимир Козлов в книге "Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти. 1953-1985 гг.", произошло в Риге. Поводом послужило «покушение» милиции на право парней распивать спиртные напитки в компании прямо на улице. 7 сентября 1958 г. в 20 часов 10 минут группа местных пьяниц расположилась с бутылками на открытой площадке вблизи трамвайного кольца в Торнякалнсе. Пьяницы не реагировали на замечания постового милиционера, вступили с ним в пререкания, а после повторного требования прекратить распитие спиртных напитков набросились с кулаками. Заодно был избит пришедший на помощь сотруднику милиции рабочий.

Милиционер вырвался и попытался убежать. Но один из хулиганов — кочегар строительной конторы — отломал доску от забора и погнался за постовым. Тот выстрелил в нападавшего и убил его. Вызвав «скорую помощь», страж порядка стал звонить в районное отделение милиции из павильона трамвайного парка. Собравшаяся к этому времени толпа, подстрекаемая друзьями убитого, выломала окна и двери павильона и жестоко избила милиционера и его сослуживца, пришедшего на выручку. После этих событий Бюро ЦК КП Латвии приняло решение о необходимости сорокакилометровой зоны вокруг Риги с особым паспортным режимом, дающим возможность отказать в прописке лицам с паспортными ограничениями.

Не пустили на дискотеку

Уже в 80-х годах массовая драка молодежи произошла в Вецмилгрависе. Ход событий излагается в докладной записке, составленной Тимофеем Душкевичем, заведующим отделом административных органов ЦК:

«8 апреля 1987 года в доме культуры «Зиемельблазма» проводился тематический вечер для учащихся Рижского училища прикладного искусства. В этой связи дом молодежи для посторонних был закрыт, что вызвало недовольство молодежи микрорайона Вецмилгравис. Вокруг «Зиемельблазмы» собралось около 100 человек, выражавших по этому поводу свое неудовлетворенность. После окончания вечера молодежью района Вецмилгравис на улице было спровоцировано нападение на учащихся. В результате данных действий несколько участников вечера получили телесные повреждения. Пострадавшие также подвергались издевательским репликам и оскорблениям».

Первый заместитель прокурора ЛССР В. Б. Даукшис 15 апреля 1988 года отмечал:

«Проведенной проверкой установлено, что имело место явное нарушение общественного порядка. Было также установлено, что участники драки причиняли телесные повреждения, некоторые из них применяли ремни, палки...»

А вот справка от министра внутренних дел ЛССР Б. Я. Штейнбрика:

«Комсомольской организацией Рижского училища прикладного искусства для учащихся был организован закрытый вечер отдыха…

Учащиеся были вызывающе и эксцентрично одеты, вели себя развязно. Пришедшая, как обычно, на дискотеку молодежь Вецмилгрависа, в ДК допущена не была, что создало ее скопление возле Дома культуры. Вокруг ДК «Зиемельблазма» собралось не менее 100 человек, выражавших недовольство тем, что не могут попасть на вечер отдыха в клубе своего района. Со стороны дежуривших у входа в ДК гостей в адрес пришедшей молодежи были отмечены грубые высказывания».

«В ДК согласно маршруту патрулирования был направлен наряд — участковые инспекторы Донец и Зеленков, а также наряды ППС и члены ДНД, которыми были приняты меры по рассеиванию толпы. Всего было задержано и доставлено в ОМ «Вецмилгравис» 28 несовершеннолетних — местных жителей, латышской и русской национальностей, все в трезвом состоянии».

Александр ВАЛЬТЕР.