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«Будут вербовать за бутылку шнапса?» — Сейм повышает порог для участия в выборах

Редакция PRESS 13 июня, 2025 10:11

Новости Латвии 0 комментариев

Резкое ужесточение правил участия партий для участия в выборах Сейм утвердил латвийский парламент в окончательном чтении 12 июня. Согласно принятым поправкам к закону о выборах, для регистрации на парламентские выборы потребуется:

  • не менее 500 членов для политической партии,
  • 1000 членов — для избирательного списка от партии,
  • и 1500 членов — для объединения партий.

Эти изменения вступят в силу с 1 января 2027 года, и не затронут выборы в 15-й Сейм, которые пройдут осенью 2026 года. В случае внеочередных выборов до конца 2029 года будет применяться прежний порог — 500 членов.

За принятие поправок проголосовали 67 депутатов, 7 — против (фракция «Стабильности!»), 1 воздержался (Александр Кирштейнс, вне фракций).

В разы увеличен и размер денежного залога за подачу списка. Теперь он составит 11 минимальных зарплат, или 8140 евро (вместо прежних 1400 евро). На выборах 2026 года будет действовать смягчённое условие — 6 минимальных зарплат.

Кандидатом в Сейм не сможет стать человек, осуждённый за особо тяжкие преступления против человечности, мира, за военные преступления, геноцид, терроризм или тяжкие преступления против государства — независимо от того, погашена ли судимость.

Депутат от «Объединённого списка» Ингмар Лидака назвал завышенные требования к объединениям партий абсурдными: «Собирать 1500 членов — это начнётся вербовка "за бутылку шнапса"». В свою очередь, депутат от «Прогрессивных» Андрис Шуваев защищал норму как способ укрепить стабильность партий.

Интересно, что альтернативный (но идентичный по сути) проект от Шуваева депутаты отклонили, отдав предпочтение варианту парламентской комиссии.

Поправки сохранили существующую норму: голоса латвийцев за рубежом будут по-прежнему относиться к Рижскому избирательному округу, несмотря на предложения ряда депутатов (в том числе от  СЗК и «Объединённого списка») учитывать место последней регистрации избирателя в Латвии.

Кроме того:

Увеличен объём предвыборной программы с 4000 до 10 000 знаков.
Подавать избирательные списки можно будет с 105-го по 90-й день до выборов (раньше — с 80-го дня).

Изменено время работы участков: теперь — с 8:00 до 20:00, а не с 7:00.

Определён график предварительного голосования:

  • понедельник и среда — 17:00–20:00,
  • вторник и четверг — 8:00–11:00,
  • пятница — 12:00–15:00.

Изменена форма бюллетеня: больше не будет плюсов и вычёркиваний — только пометки «за» и «против».

Выборы в 15-й Сейм назначены на 3 октября 2026 года. В Латвии пять избирательных округов — Курземе, Видземе, Латгалия, Земгале и Рига. Количество депутатов от каждого округа определяется числом зарегистрированных избирателей.

Латвийцы, проживающие за рубежом, по-прежнему будут включены в рижский избирательный список.

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