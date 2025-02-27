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Будет снижен размер ряда госпошлин по гражданским делам: Сейм утвердил

Редакция PRESS 27 февраля, 2025 13:27

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сейм сегодня утвердил в окончательном чтении поправки к закону о гражданском процессе, которые предусматривают реформу государственных пошлин по гражданским делам.

Как отмечают авторы законопроекта, в настоящее время размер госпошлин рассчитывается в процентах от суммы по искам, оцененным в денежном выражении. Максимальный размер госпошлин не был установлен, а поправки предусматривают, что впредь он составит 25 000 евро.

Также поправки предусматривают, что по искам на сумму до 7500 евро размер пошлин будет снижен, что снизит финансовое бремя по судопроизводству для граждан и предприятий.

Ожидается, что снижение пошлин по искам до 7500 евро побудит людей чаще обращаться в суд. До сих пор относительно высокий уровень пошлин негативно сказывался на реализации права граждан на справедливое судебное разбирательство. Если пошлина составляет большую часть суммы самого иска, люди часто отказываются от защиты своих прав и интересов в суде.

В свою очередь по искам на сумму свыше 40 001 евро размер госпошлин будет увеличен, чтобы снизить фискальное воздействие реформы на бюджет. Также будет увеличена госпошлина за развод - со 145 до 160 евро.

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