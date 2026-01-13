Рижан предупредили: скоро начнут выставлять счета за вывоз ёлки

В Риге вывозом мусора занимаются три разные компании, и каждая из них устанавливает собственные правила. Узнать, кто обслуживает конкретный дом, просто: эта информация есть в ежемесячных счетах и указана на мусорных контейнерах. Однако незнание порядка действий не освобождает от финансовых последствий.

Чтобы избавиться от ёлки без лишних проблем, нужно соблюдать несколько условий:

— убрать с неё все украшения и гирлянды;

— если дерево было в горшке, вынуть его из контейнера;

— ёлку выше двух метров обязательно распилить, иначе её вывезут как платный мусор;

— оставить дерево рядом с контейнерами или на площадке для сбора отходов.

Самый важный нюанс — сроки бесплатного вывоза, о которых многие вспоминают слишком поздно.

Без дополнительной платы ёлки принимают:

— Eco Baltia vide — до 19 января;

— Clean R — до 20 января;

— Lautus Vide — до 31 января.

После этих дат ёлочка перестаёт быть «бесплатным» отходом. Его заберут, но расходы включат в счёт дома:

— Eco Baltia vide — 6 евро за одну ёлку;

— Clean R — 5 евро за ёлку;

— Lautus Vide — по половине тарифа за несортированные бытовые отходы.

Парадокс в том, что платить придётся не тому, кто выбросил ёлку, а всем жильцам дома — через общие коммунальные расходы. В итоге одна забытая ёлка может испортить настроение сразу нескольким соседям.