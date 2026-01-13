Рижан предупредили: скоро начнут выставлять счета за вывоз ёлки

В Риге вывозом мусора занимаются три разные компании, и каждая из них устанавливает собственные правила. Узнать, кто обслуживает конкретный дом, просто: эта информация есть в ежемесячных счетах и указана на мусорных контейнерах. Однако незнание порядка действий не освобождает от финансовых последствий.
Чтобы избавиться от ёлки без лишних проблем, нужно соблюдать несколько условий:
— убрать с неё все украшения и гирлянды;
— если дерево было в горшке, вынуть его из контейнера;
— ёлку выше двух метров обязательно распилить, иначе её вывезут как платный мусор;
— оставить дерево рядом с контейнерами или на площадке для сбора отходов.
Самый важный нюанс — сроки бесплатного вывоза, о которых многие вспоминают слишком поздно.
Без дополнительной платы ёлки принимают:
— Eco Baltia vide — до 19 января;
— Clean R — до 20 января;
— Lautus Vide — до 31 января.
После этих дат ёлочка перестаёт быть «бесплатным» отходом. Его заберут, но расходы включат в счёт дома:
— Eco Baltia vide — 6 евро за одну ёлку;
— Clean R — 5 евро за ёлку;
— Lautus Vide — по половине тарифа за несортированные бытовые отходы.
Парадокс в том, что платить придётся не тому, кто выбросил ёлку, а всем жильцам дома — через общие коммунальные расходы. В итоге одна забытая ёлка может испортить настроение сразу нескольким соседям.