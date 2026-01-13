Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рижан предупредили: скоро начнут выставлять счета за вывоз ёлки

Редакция PRESS 13 января, 2026 17:18

Важно 0 комментариев

После новогодних каникул живая ёлка из украшения квартиры быстро становится головной болью. С игрушками всё решается легко — их просто снимают и убирают, а вот неправильная утилизация дерева может обернуться вполне ощутимыми расходами.

В Риге вывозом мусора занимаются три разные компании, и каждая из них устанавливает собственные правила. Узнать, кто обслуживает конкретный дом, просто: эта информация есть в ежемесячных счетах и указана на мусорных контейнерах. Однако незнание порядка действий не освобождает от финансовых последствий.

Чтобы избавиться от ёлки без лишних проблем, нужно соблюдать несколько условий:
— убрать с неё все украшения и гирлянды;
— если дерево было в горшке, вынуть его из контейнера;
— ёлку выше двух метров обязательно распилить, иначе её вывезут как платный мусор;
— оставить дерево рядом с контейнерами или на площадке для сбора отходов.

Самый важный нюанс — сроки бесплатного вывоза, о которых многие вспоминают слишком поздно.

Без дополнительной платы ёлки принимают:
— Eco Baltia vide — до 19 января;
— Clean R — до 20 января;
— Lautus Vide — до 31 января.

После этих дат ёлочка перестаёт быть «бесплатным» отходом. Его заберут, но расходы включат в счёт дома:
— Eco Baltia vide — 6 евро за одну ёлку;
— Clean R — 5 евро за ёлку;
— Lautus Vide — по половине тарифа за несортированные бытовые отходы.

Парадокс в том, что платить придётся не тому, кто выбросил ёлку, а всем жильцам дома — через общие коммунальные расходы. В итоге одна забытая ёлка может испортить настроение сразу нескольким соседям.

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе
Важно

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе

Многим сказали «спасибо»: популярные ведущие новостей теряют работу
Важно

Многим сказали «спасибо»: популярные ведущие новостей теряют работу (1)

«Пришлось отдать государству 12 000»: Неприятная история с налогами
Важно

«Пришлось отдать государству 12 000»: Неприятная история с налогами

«Гренландия выбирает Данию»: заявление её премьера накануне визита Рубио

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать «здесь и сейчас». Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

Читать
«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе

Важно 20:55

Важно 0 комментариев

Учитывая последние глобальные геополитические события в мире и роль в них президента США Дональда Трампа, необходимо оценивать его личность, а также тот факт, что в этом году ему исполнится 80 лет. Как заявил в эфире программы TV24 «Персона дня» старший исследователь Центра геополитических исследований Янис Кажоциньш, Трамп — пожилой человек, который в спешке все еще пытается оставить свой след в мире.

Читать

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

Всюду жизнь 20:49

Всюду жизнь 0 комментариев

Необычное поздравление Раймонду Паулсу с его 90-летием разместили в соцсетях медики латвийской неотложки. Впрочем, с чувством юмора у Маэстро, как известно, всё в порядке. Он наверняка оценит...

Читать

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Мэр Огре Эгилс Хелманис («Национальное объединение»), который находится на больничном с августа прошлого года, тем не менее активно проявляет себя в социальных сетях, особенно комментируя события большой политики. Сегодня глава самоуправления Огре решил "примерить" роль мэра Резекне — этот пост занимает Александр Барташевич. Хелманиса возмутило то, что Барташевич обращается к жителям города не только на латышском, но и на русском языке.

Читать

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Женщине, находившейся в сельской местности, резко стало плохо, и ей срочно потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако бригада не спешила на вызов, и в итоге до больницы, где врачи выявили серьёзную проблему со здоровьем и экстренно прооперировали пациентку, ей пришлось добираться собственными силами. Об этом сообщает программа телеканала TV3 Bez Tabu.

Читать

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Читать

Безопасность в приоритете: чиновникам сокращены доплаты к заплатам

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

В этом году будет сокращен максимальный размер доплат в государственных и муниципальных органах, решил сегодня Кабинет министров. Для обеспечения приоритетных расходов госбюджета по статье "Безопасность", а также в результате консолидации расходов на вознаграждения установлено, что в 2026 году размер доплаты, предоставляемой в государственных и муниципальных органах, снизится на десять процентных пунктов - с максимальных 30% до 20%.

Читать