Будет шумно, но это свои: в Латвии начинаются военные учения

Учения продлятся до 8 сентября.

В учениях примут участие солдаты всех подразделений НВС, в том числе солдаты Службы государственной обороны, военнослужащие запаса и военнослужащие союзников.

Учения организованы в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север". В них примут участие союзные войска из США, Эстонии и Литвы, штаб многонациональной бригады НАТО в Латвии, подразделение НАТО по интеграции сил в Латвии, командование канадских сил в Латвии.

В ходе учений латвийские и союзные войска и военная техника будут передвигаться по главным и региональным дорогам Латвии. Военные самолеты будут летать в латвийском воздушном пространстве, в том числе на малой высоте, а на полигонах будут проводиться боевые стрельбы.