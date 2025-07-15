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Бронетранспортеры из Латвии отправляются в Украину: Силиня с визитом в Киеве (1)

© LETA 15 июля, 2025 20:43

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Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

В Киеве Силиня встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

В этом году латвийская военная помощь Украине включает 42 бронетранспортера "Patria", а также беспилотники и другое военное оборудование на общую сумму 70 миллионов евро. В то же время Латвия продолжает обучать украинских солдат - до 4 000 в этом году. Кроме того, Латвия ежегодно выделяет 0,25 % своего валового внутреннего продукта (ВВП) на военную помощь Украине.

"Наши народы объединены общими ценностями и взаимопониманием. Эта человеческая связь делает наше сотрудничество особенно крепким. Латвия была, есть и будет с Украиной до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир", - сказала Силиня.

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