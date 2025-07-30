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Британский премьер пообещал признать Палестинское государство, если Израиль не прекратит огонь в Газе

Редакция PRESS 30 июля, 2025 10:38

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал громкое заявление: Лондон готов признать Палестину как независимое государство уже в сентябре — на сессии Генассамблеи ООН. Но это произойдёт только в том случае, если Израиль немедленно прекратит кровопролитие в Газе, обеспечит доступ гуманитарной помощи и вновь сядет за стол мирных переговоров. Эти слова опубликованы на официальном сайте британского правительства.

Стармер не ограничился общими фразами — он выставил Израилю конкретные и жёсткие условия: полное прекращение огня, беспрепятственный допуск гуманитарных миссий ООН, отказ от аннексий на Западном берегу и — самое главное — готовность к подлинным переговорам о создании двух государств: Израиля и Палестины. В противном случае, подчеркнул он, Великобритания не будет ждать — она официально признает Палестину. Это станет, по его словам, частью широкой международной инициативы по спасению угасающей надежды на модель «двух государств».

Но и ХАМАС, отметил премьер, не останется в стороне от ответственности. Он потребовал от организации немедленного освобождения всех заложников, сложения оружия и полного отказа от участия в управлении Газой. «ХАМАС — террористическая группировка, ответственная за ужасы 7 октября 2023 года. Эти зверства не должны остаться безнаказанными. Мы безоговорочно осуждаем ХАМАС и признаём право Израиля на самооборону», — подчеркнул Стармер, не оставляя места для компромиссов с экстремизмом.

Премьер также сообщил, что гуманитарная помощь для жителей Газы будет доставляться по всем возможным путям — и по воздуху, и по суше. Британия уже координирует действия с США, Египтом и Катаром. Но, по словам Стармера, ни одна из этих мер не принесёт устойчивого мира без политического соглашения, которое одновременно обеспечит безопасность Израиля и позволит Палестине, наконец, встать на ноги как жизнеспособному государству.

Таким образом, Великобритания фактически встала плечом к плечу с Францией. Напомним, 24 июля президент Эммануэль Макрон также заявил о готовности Парижа признать Палестину на сентябрьской сессии ООН.

«Мы должны положить конец этой войне — немедленно! Нужно спасти мирных жителей, освободить заложников, обеспечить масштабную гуманитарную помощь. ХАМАС должен быть разоружён. Газа — восстановлена. Палестина — построена. При условии полной демилитаризации и признания Израиля, она сможет стать опорой мира и безопасности во всём регионе», — заявил тогда Макрон.

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