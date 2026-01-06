Британские родители в ужасе: в Великобритании срочно отзывают детское питание из-за опасного токсина

Предупреждение выпустило британское ведомство Food Standards Agency. По данным регулятора, отдельные партии детских смесей могут содержать цереулид – токсин, вырабатываемый бактерией Bacillus cereus.

Этот токсин особенно опасен тем, что не разрушается кипячением. Даже если смесь готовить строго по инструкции, риск остаётся. Симптомы могут появиться очень быстро и включают тошноту, рвоту и сильные спазмы в животе.

Речь идёт именно о британском рынке. Власти подчёркивают: родителям в Великобритании ни в коем случае нельзя кормить детей этими продуктами. Под отзыв попали сразу несколько популярных продуктов, которыми пользуются тысячи семей по всей стране:

В компании заявили, что проблема возникла из-за ингредиента, полученного от одного из ведущих поставщиков. Nestlé извинилась перед покупателями и сообщила, что на данный момент случаев заболеваний не зафиксировано, но отзыв проводится «из предосторожности».

Эксперты подчёркивают: цереулид считается одним из самых неприятных токсинов пищевого происхождения именно из-за своей устойчивости к температуре и быстрого воздействия на организм.

Для родителей в Британии это стало настоящим шоком – речь идёт о продуктах для самых маленьких, которым традиционно доверяют больше всего.

Власти уверяют, что делают всё возможное, чтобы как можно быстрее убрать опасные продукты с полок магазинов.