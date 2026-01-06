Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Британские родители в ужасе: в Великобритании срочно отзывают детское питание из-за опасного токсина

6 января, 2026

Всюду жизнь 0 комментариев

В Великобритании вспыхнула тревога среди родителей младенцев. Компания Nestlé срочно отзывает несколько видов детских смесей SMA, продававшихся по всей стране. Причина – риск заражения опасным пищевым токсином, который может вызвать острое отравление у детей.

Предупреждение выпустило британское ведомство Food Standards Agency. По данным регулятора, отдельные партии детских смесей могут содержать цереулид – токсин, вырабатываемый бактерией Bacillus cereus.

Этот токсин особенно опасен тем, что не разрушается кипячением. Даже если смесь готовить строго по инструкции, риск остаётся. Симптомы могут появиться очень быстро и включают тошноту, рвоту и сильные спазмы в животе.

Речь идёт именно о британском рынке. Власти подчёркивают: родителям в Великобритании ни в коем случае нельзя кормить детей этими продуктами. Под отзыв попали сразу несколько популярных продуктов, которыми пользуются тысячи семей по всей стране:

В компании заявили, что проблема возникла из-за ингредиента, полученного от одного из ведущих поставщиков. Nestlé извинилась перед покупателями и сообщила, что на данный момент случаев заболеваний не зафиксировано, но отзыв проводится «из предосторожности».

Эксперты подчёркивают: цереулид считается одним из самых неприятных токсинов пищевого происхождения именно из-за своей устойчивости к температуре и быстрого воздействия на организм.

Для родителей в Британии это стало настоящим шоком – речь идёт о продуктах для самых маленьких, которым традиционно доверяют больше всего. 

Власти уверяют, что делают всё возможное, чтобы как можно быстрее убрать опасные продукты с полок магазинов. 

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

17:40

Важно 0 комментариев

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

17:38

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

17:36

Новости Латвии 0 комментариев

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

17:31

Важно 0 комментариев

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

17:24

Важно 0 комментариев

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

17:19

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

17:09

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

