Британия отказала Трампу в просьбе отправить корабли в Ормузский пролив (да и отправлять то нечего)

Редакция PRESS 16 марта, 2026 10:13

0 комментариев

На носу британского эсминца Dragon красуется красный дракон, но, похоже, он никого не может больше напугать.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказывается отправлять военные корабли в Ормузский пролив по призыву Трампа, пишет The Telegraph.

Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд заявил, что правительство «интенсивно изучает», что можно сделать для открытия пролива, однако отказался давать твердые обязательства. 

Тут еще вопрос - а есть ли что Британии отправлять? В свете нашумевшей истории с эсминцем Королевского флота, который Лондон обещал направить к Кипру, но не смог отправить вовремя. Речь, напомним, идет о эсминце HMS Dragon типа 45 (на фото вверху). После атаки беспилотника на британскую авиабазу RAF Akrotiri на Кипре власти объявили, что корабль будет срочно направлен в Восточное Средиземноморье для усиления противовоздушной обороны. Однако на практике отправка затянулась.

Как выяснилось, эсминец находился на ремонте на военно-морской базе в Портсмуте и не был полностью готов к выходу в море. Экипажу и техническим службам пришлось в срочном порядке завершать ремонтные и сварочные работы, а также готовить вооружение и системы корабля. По данным британской прессы, фактически пришлось выполнить несколько недель работ всего за несколько дней.

Эксперты отмечают, что из шести британских эсминцев типа 45 лишь часть находится в полной боевой готовности, поскольку остальные регулярно проходят ремонт и модернизацию. История с HMS Dragon стала очередным напоминанием о проблемах с готовностью Королевского флота и ограниченных возможностях Лондона быстро реагировать на международные кризисы.

Но военные корабли, как пишет The Telegraph, не готовы отправлять и другие страны — Франция, Германия и Южная Корея. Среди стран растет обеспокоенность тем, что война может затянуться на неопределенный срок.

Япония и Австралия также заявили, что не планируют направлять военно-морские суда на Ближний Восток для сопровождения кораблей через Ормузский пролив, пишет Reuters.

Вместе с этим, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, администрация Трампа планирует на этой неделе объявить, что несколько стран договорились о формировании коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив. О каких странах идет речь — неизвестно.

Трамп критиковал Стармера за отказ предоставить британские военные базы в ближневосточном регионе для ударов по Ирану в первый день конфликта, а позже говорил, что Стармер «ничем не помог» США в войне, и он «никогда не думал, что увидит такое от Великобритании». 15 марта Стармер и Трамп поговорили по телефону. В ходе этого разговора они обсудили «важность открытия Ормузского пролива», пишет The Telegraph.

Между тем Трамп в интервью газете «Financial Times» в воскресенье заявил, что НАТО ждёт «очень мрачное» будущее, если союзники США не помогут разблокировать важный для глобального экспорта нефти Ормузский пролив.

 

Главные новости

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

