Британия отказала Трампу в просьбе отправить корабли в Ормузский пролив (да и отправлять то нечего)

Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд заявил, что правительство «интенсивно изучает», что можно сделать для открытия пролива, однако отказался давать твердые обязательства.

Тут еще вопрос - а есть ли что Британии отправлять? В свете нашумевшей истории с эсминцем Королевского флота, который Лондон обещал направить к Кипру, но не смог отправить вовремя. Речь, напомним, идет о эсминце HMS Dragon типа 45 (на фото вверху). После атаки беспилотника на британскую авиабазу RAF Akrotiri на Кипре власти объявили, что корабль будет срочно направлен в Восточное Средиземноморье для усиления противовоздушной обороны. Однако на практике отправка затянулась.

Как выяснилось, эсминец находился на ремонте на военно-морской базе в Портсмуте и не был полностью готов к выходу в море. Экипажу и техническим службам пришлось в срочном порядке завершать ремонтные и сварочные работы, а также готовить вооружение и системы корабля. По данным британской прессы, фактически пришлось выполнить несколько недель работ всего за несколько дней.

Эксперты отмечают, что из шести британских эсминцев типа 45 лишь часть находится в полной боевой готовности, поскольку остальные регулярно проходят ремонт и модернизацию. История с HMS Dragon стала очередным напоминанием о проблемах с готовностью Королевского флота и ограниченных возможностях Лондона быстро реагировать на международные кризисы.

Но военные корабли, как пишет The Telegraph, не готовы отправлять и другие страны — Франция, Германия и Южная Корея. Среди стран растет обеспокоенность тем, что война может затянуться на неопределенный срок.

Япония и Австралия также заявили, что не планируют направлять военно-морские суда на Ближний Восток для сопровождения кораблей через Ормузский пролив, пишет Reuters.

Вместе с этим, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, администрация Трампа планирует на этой неделе объявить, что несколько стран договорились о формировании коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив. О каких странах идет речь — неизвестно.

Трамп критиковал Стармера за отказ предоставить британские военные базы в ближневосточном регионе для ударов по Ирану в первый день конфликта, а позже говорил, что Стармер «ничем не помог» США в войне, и он «никогда не думал, что увидит такое от Великобритании». 15 марта Стармер и Трамп поговорили по телефону. В ходе этого разговора они обсудили «важность открытия Ормузского пролива», пишет The Telegraph.

Между тем Трамп в интервью газете «Financial Times» в воскресенье заявил, что НАТО ждёт «очень мрачное» будущее, если союзники США не помогут разблокировать важный для глобального экспорта нефти Ормузский пролив.