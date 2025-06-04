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Британия грозит судом Абрамовичу. От него требуют передать деньги от продажи «Челси» Украине

Euronews 4 июня, 2025 14:33

Мир 0 комментариев

Власти Соединенного Королевства хотят, чтобы средства от продажи "Челси" были потрачены только в Украине. Абрамович считает, что деньги должны пойти на благо "всем жертвам войны в Украине", в том числе находящимся в России, сообщает Евроньюз.

Британское правительство пригрозило судебным иском российскому олигарху Роману Абрамовичу. Власти королевства хотят, чтобы средства в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,97 млрд евро), вырученные от продажи футбольного клуба "Челси", пошли на помощь украинцам, жертвам войны, которую Россия ведет уже четвертый год.

"Правительство намерено добиться того, чтобы средства, вырученные от продажи футбольного клуба "Челси", пошли на гуманитарные цели в Украине после незаконного полномасштабного вторжения России", - говорится в совместном заявлении канцлера Рейчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми, опубликованном во вторник.

"Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения по этому вопросу с господином Абрамовичем", - добавили они.

"Хотя дверь для переговоров остается открытой, мы полностью готовы добиваться этого через суд, если потребуется, чтобы люди, страдающие в Украине, могли как можно скорее воспользоваться этими средствами".

Абрамович, который отрицает обвинения в том, что он является близким соратником президента России Владимира Путина, попал под санкции после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Нефтегазовый магнат продал "Челси" в мае 2022 года консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боэли и Clearlake Capital, после того как британское правительство разрешило ему расстаться с клубом при условии, что он не получит от сделки личной выгоды.

С тех пор чистые доходы в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов заморожены, но юридически по-прежнему принадлежат Абрамовичу. Они не могут быть перемещены или использованы без лицензии Казначейства.

Спустя три года после того, как Абрамович продал лондонский клуб, правительство Великобритании пригрозило подать на него в суд на фоне продолжающегося спора о том, как должны быть потрачены полученные деньги.

В то время как британское правительство настаивает на том, что все деньги должны пойти на гуманитарные цели в Украине, Абрамович заявил, что они должны быть направлены "на благо всех жертв войны в Украине", включая жителей России.

После полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания стала одним из ближайших союзников Киева. В январе Лондон пообещал выделить ему дополнительно 4,5 млрд фунтов стерлингов (5,34 млрд евро) на военную поддержку.

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